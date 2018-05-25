颱風吹倒路樹壓毀機車 新北市養工處判國賠近2萬

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2017年7月尼莎颱風襲台期間，板橋區篤行路一棵路樹因根部腐蝕不敵強風倒下，並壓毀多部多輛機車，新北地院認為平時疏於管理維護，颱風來臨前又沒做好防颱措施，才導致路樹部耐強風吹襲而攔腰折斷並壓毀多輛機車，判決養工處應賠沈姓車主1萬4950元國家賠償金。

沈男表示，去年尼莎颱風來臨前，新北市養工處未能先行修剪樹木枝葉做好防颱措施，並加強防範防固措施，以確保樹木能夠抵擋風雨。

沈男指出，尼莎颱風遠離後他前往現場查看，發現這片公有公共設施現場雜草叢生、樹木樹葉茂盛濃密，顯見平時也疏於管理與維護，才會出現樹根腐蝕不耐強風吹襲，進而倒塌壓毀多輛機車損及人民財產情形。

他認為，養工處平時部維護、颱風來臨前又不作防颱措施，請求賠償3萬300元的國賠金遭拒，轉向新北地院提出國賠告訴。

養工處指出，目前並無規定如何修剪可確認「該樹木可全程承受各種颱風之吹襲」；另依中央氣象局發布的日尼莎颱風風警報暨風級表等件顯示，尼莎颱風最大陣風級數為10級，該風級之敘述為「樹被風拔起，建築物有相當損害」，樹倒毀車純屬不可抗力，與公共設施設置或管理並無相當因果關係。

新北地院指出，這棵樹木樹枝及上半段樹幹並無枝幹修剪痕跡，且是遭強風吹襲而攔腰折斷，並非不可抗力之天然災害所致；另因新北市政府已指定養工處為本件受理賠償義務機關，並飭其儘速依法處，審結後判決養工處應賠1萬4950元國家賠償金。可上訴。

(中時 )

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