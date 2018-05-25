爺奶體驗一日消防員 體驗救火英雄辛酸

長青元氣學堂阿嬤到豐原消防分隊操作瞄子射水，體驗打火兄弟滅火辛勞。（王文吉攝）

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「唉呦！這衫足重耶！」阿公、阿嬤首次穿著消防衣，異口同聲直呼好重！（王文吉攝）
豐原長青元氣學堂帶領長輩到豐原消防分隊，體驗救火英雄的日常，與消防隊員合影。（王文吉攝）

職業體驗不只孩童熱衷，銀髮族也正流行！豐原長青元氣學堂25日帶領17位長輩前進台中市消防局豐原分隊，體驗救火英雄的日常，除穿著消防衣、學習使用減火器，還親自操作救災射水！消防員黃譯緯說，這次因應阿公、阿嬤的體能狀況，透過多次討論，挑選適合長輩的項目，希望他們「學好學滿、滿載而歸」。

「唉呦！這衫足重耶！」阿公、阿嬤首次穿著消防衣，異口同聲直呼好重，阿月阿嬤開心拍照留念，她說「我們這麼老，出來罔玩，真好！」這句話讓學堂決定持續辦理職業體驗，主任黃邦吉表示，老年生活不應只是身體照顧，精神照顧更加重要，長輩們多接觸不同行業，他們其實很有成就感，心情也比較開懷。

豐原消防分隊每個月接受體驗活動多達十幾個場次，參訪成員多為中、小學學生，這次首度接待平均年齡80歲的長輩。黃譯緯說，消防體驗的活動種類相當多元，依照年齡區分，有不同的主題，但「安全」是不變的首要原則。

學堂工作人員說，長輩們約半小時需要上廁所1次，且因膝蓋不好，只能使用坐式廁所，去任何地點，都必須先解決長輩「同時內急」的問題。因此在活動前幾天就到現場排練動線，第1個及最後1個活動都是上廁所，另外長輩的體力及能力，都會在場勘時事先討論。

有別於一般社區照顧據點或日照中心，豐原長青元氣學堂專收生活可自理，輕度失智或亞健康的長輩，透過規律、自在的團體生活，減緩長輩的老化；日前元氣學堂與連鎖超商合作，讓阿公、阿嬤體驗擔任一日店長，獲得廣大迴響，元氣學堂持續推廣銀髮職業體驗。

(中時 )

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