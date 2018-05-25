美俄防空大戰！普丁催生S-500 PK 薩德

俄國S-400飛彈防空系統。(圖/俄國國防部)

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美國薩德(THAAD)飛彈防禦系統。(圖/美聯社)

俄羅斯總統普丁日前與軍方官員召開例會時，要求他們必須完成S-500防空系統的研發工作，並且將它投入量產。俄羅斯將S-500定位成「世界上唯一一種具有機動式多通道防空飛彈武器系統、末端高層攔截系統與低軌道防天一體化的遠程／超遠程綜合防空飛彈系統。」可見俄國對這套防空系統的作戰要求相當高，寄予厚望。

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薩德系統則是美國陸軍研發的一款採用動能攔截短程和中程飛彈的末端防禦系統，全名為終端高空防禦飛彈系統。它採用推力偏向彈頭以秒速2500公尺飛向目標予以擊毀，並有紅外線追熱裝置修正最後航向。

根據《科技日報》報導，大陸國防科技大學國防科技戰略研究智庫王群教授比較了俄羅斯S-500防空系統和美國薩德系統的性能，他認為有俄羅斯媒體宣稱S-500比薩德還強，這種說法不客觀。因此他介紹說，薩德系統基本上專攻反導，在定位上就和S-500有所不同。

S-500被定位成一套既能反彈道飛彈，也能反飛機、反巡弋飛彈，甚至反衛星的防空系統。它可以垂直發射，速度快、攻擊力強。相較之下，薩德系統雖然是傾斜發射，但是它的攔截彈射程和速度都比S-500差一點。但是，由於攔截彈的重量和體積較小，因此方便部署、具有機動性，生存能力比較強。

俄羅斯S-500防空系統是在S-400基礎上發展起來的第4代遠程／超遠程地空飛彈武器系統。這套發展計畫最早開始於2005年。它可以制導12枚飛彈同時射擊6個目標。

薩德系統則是以發射車1組10枚的方式部署。它裝備的雷達使用X波段探測飛彈，其探測距離可從幾百公里到幾千公里。薩德系統的前身是戰區高空防禦飛彈的概念，美國陸軍最早在1987年提出，從2000年開始進入工程發展階段。2008年，薩德系統在德州布利斯堡基地成軍，開始擔負戰備任務。

也就是說，薩德所配備的雷達電子設備比S-500更加先進。薩德裝備的Ｘ波段雷達，其探測距離和分辨率都比較高，雷達性能也比S-500更好。再加上，美國以動能殺傷的理念發展薩德系統，符合潮流趨勢。此外，它的系統組成單位少，比較幹練，發展時間較長，因此成熟度也比較高。

王群認為，S-500雖然功能強大，但是畢竟還沒有正式裝備部隊，也還沒有實戰攔截的試驗報告出爐，因此效能和穩定性都在未定之天。

(中時電子報)

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