對抗PM2.5！植物空調好清新！「新一代設計展」看學子飆創意

2018年05月25日 17:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

經濟發展，人口快速成長，大量污染物隨著工業發展而排入大氣中，在都市中的濃度隨著工廠與車輛的急劇增加而日益嚴重。這些年來，城市空品質已日益不良！如何對抗PM2.5侵擾，不讓健康受到危害！明志大學生發揮創意，運用帷幕型態的植物空調系統，讓空氣清淨機所淨化的空氣，再經由植物淨化甲醛、致癌物等有毒氣體，並連同植物所產生的氧、芬多精一起釋放出。為繁忙城市創造綠意與潔淨的空氣。

週末來世貿看青年學子設計與創意，如何用巧思讓生活更美好！由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行的「2018第37屆新一代設計展」於5月25日至28日在台北世貿展1館及展3館盛大展開，並於5月25日上午舉行開幕典禮。邁入第37屆的新一代設計展，為全球最大規模、歷史最悠久的學生設計主題聯展，今年共有國內64校、137系，10,114位新銳設計師、3,599件創意作品共同展出，呈現台灣未來新銳設計師們豐富的創意能量及不同凡響的設計主張！

為使設計科系學生的創意能量與產業更緊密結合，縮短產學差距，經濟部工業局推動「新一代設計產學合作專案」已邁入第四年。今年邀請到台灣創意設計中心等11家企業及單位參與出題，作品範圍跨足物聯生活、智能輔具、創新空調設計、兒童教具及銀髮族產品等10個題目，總計遴選出39組學生團隊、102名學生參與。透過產學合作模式，提供應屆設計畢業生提前參與業界設計實務的機會，鼓勵學生專題作品朝市場化方向創作，更貼近市場及消費者的需求。

實踐大學的建築戲，贏得長虹教育基金會的金獎。（台灣創意設計中心提供）

除植物空調立意和成品讓人耳目一新！實踐大學的「建築戲」，透過兒童建築教案與教具，讓孩童運用空間的元素戲說建築裡發生的故事藉此了解歷史背景，深刻體會人與建築的關係。台北科技大學的「簡。茶」也貼進職人生活，目前採茶工人無專用工具，常被刀片割傷，並因長期彎腰與負重造成職業傷害。「簡。茶」藉由設計專用的採茶指套與茶籃，改善採茶時的危險與不便，讓手工採茶更安全簡單！

在今天的開幕典禮上，經濟部特別頒發感謝狀感謝今年11家企業的參與，同時今年參與設計產學的學校：實踐大學、台南應用科技大學、大同大學、南台科技大學、中國科技大學、明志科技大學，6所大學的校長也特別親自到場，與企業共同宣示產學攜手共創共榮的決心。另外，第5屆「新一代設計產學合作專案」現已開放徵件，歡迎明年即將畢業的設計學子把握機會，於本年10月2日前報名參加，大展身手。

織造坊作品獲得油高林股份有限公司金獎。（台灣創意設計中心提供）

「新一代設計展」已歷經37年，經年累月建立起相當不易的品牌知名度與成果，自2014年以來，各界給予多方面的批評與期待，希望展覽能更加符合時代潮流與學生需求，因此「新一代設計展」也不斷的努力與精進，今年更進一步提出多項改革作法：

1. 全額補助，免交場租：由經濟部及教育部共同全額支應台北世貿1館及3館的場租，同學不需再另外負擔。

2. 專業分流，分區展覽：在參觀動線規劃方面，以「設計類別」進行專業展區分流規劃，分為產品與工藝設計區、視覺傳達設計區、數位多媒體設計區、空間與建築設計區、服裝與時尚設計區及跨領域整合設計區，共六區，讓不同的設計專業類別集中展覽，讓參觀者能夠更快掌握想看的內容。

3. 企業參觀，促進媒合：在增進產學交流方面，除繼續推動「新一代設計產學合作專案」外，今年5月25日展覽第一天定為「企業日」，主動邀請超過1,000家企業廠商及公協會單位、近2,000位企業人士參觀，另外現場還有「金點新秀設計獎」專業級評審，讓參展學生把握機會向業界介紹作品及自己，為產學搭橋，發掘優秀人才與創作。

4. 線上展覽，及時體驗：配合全新的專業分區展覽，新一代設計展官方網站亦進行全面改版，以友善使用者經驗為主，如展場地圖可依不同展區，或依學校名稱找到參觀系所位置。另外，在「線上展覽」的部份，可完整搜尋到金點新秀獎入圍及設計產學合作計畫作品完整的圖文介紹，讓參觀者快速掌握新一代設計展全方位動態。

產學合作企業代表與經濟部次長曾文生（左6）合影。（台灣創意設計中心提供）

2018第37屆YODEX新一代設計展

時間：5/25(五)～5/28(一)，10:00～17:00，周末延長至18:00a

地點：台北世貿展1館（台北市信義路五段5號）及台北世貿展3館（台北市松壽路6號）

(中時電子報)