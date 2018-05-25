在家K歌太嗨被罰錢 聲明異議駁回

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台北市松山區廖姓女子晚間經常在家K歌，嗨到隔天凌晨，伴隨歌聲還有陣陣敲擊聲，鄰居受不了向警方檢舉，廖女被依社會秩序維護法罰金2千元，廖女於是向台北地方法院聲明異議，北院認為社區鄰居不必誣陷廖女，於是裁定駁回異議。

廖女是被鄰居檢舉經常每晚9時至凌晨2時在4樓住處大聲清唱歌曲、敲打物品，搞到其他住戶無法入睡，管委會張貼公告勸她改善，但勸導無效，警方2次通知她又不肯出面說明，依法罰她2千元。

不過，廖女否認警方開罰的理由，認為她與同棟1樓住戶競選管委會主委曾發生爭執，被挾怨報復，且從來沒有員警到場了解，警方不能只憑報案筆錄來罰她，於是向北院聲明異議。

北院調閱筆錄發現，不僅1句鄰居檢舉廖女，7樓李姓鄰居表示，廖女家深夜有男生大聲唱歌的聲音，還一直敲打發出噪音；5樓張姓鄰居表示，主要是男生在唱歌，一直唱歌亂叫；3樓蔡姓鄰居表示，所有噪音要在凌晨5時左右才會消失。

北院法官認為，公寓大廈集合式住宅的隔音效果較獨立式住宅差，住戶就音量的調整，應考量住宅性質、房屋狀況、使用情形及鄰居的容忍度。

而且，社區佈告欄上的公告，點名4樓住戶長期大聲唱歌影響安寧，上有5位住戶連署，廖女的辯解不足採信，派出所去年12月2度通知廖女到案，廖女稱沒接到通知，同樣不足採，且檢舉人與廖女都是鄰居，沒有構陷的必要，認為警方罰錢合法。

(中時 )

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