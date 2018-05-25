登山客求援又反悔 4天白花300萬公帑

楊男數度求救消防救援，也數度放鳥搜救人員，忙了4天只見楊男我健步如飛，步行下山。（張祈翻攝）

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楊男救援行動，消防局4天來出動12人次、3架次直升機救援皆撲空。（張祈翻攝）

登山奧客？屏東1名65歲男子，19日組團預計完成7天登山行程，未料第3天楊男就因脫隊嚇得隊友報警求援，楊男與隊友三番兩次求救、反悔，消防隊出動12人次、3架次直升機救援皆撲空，好不容易與楊男碰面，卻得到「不要就醫，我要回家」的回應，令救難人員傻眼。

包括楊男在內的6人登山團，預計從大禹嶺屏風山、奇萊北峰至中橫岳王亭，總計7天的行程，第3天就因楊男脫隊，獨自在山中趴趴走，不回傳座標也不與隊友聯繫，眼看集合時間已到，卻不見楊男，隊友心急報案，消防局獲報後啟動陸空搜救，卻得到楊男三心二意的求救態度。

消防局指出，脫隊的楊男21日還說不用救，22日又求救腳痛、肚子痛，要消防員趕快來救他，救難人員集合完後，楊男又反悔不用救援，光是楊男的救援行動，就出動3架次直升機、地面搜救人員12人次。

今上午空勤搜救隊員無功而返，地面搜救人員總算在岳王亭上方800公尺處與楊男一行人會面，只見楊男健步如飛，自行下山，還自信的說不要就醫，要回家，搜救隊員摸摸鼻子直呼白忙一場。

依據花蓮縣登山活動管理自治條例規定，山區救援若出動空勤直升機，來回一趟燃料費平均約120萬元，還不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費及後續產生的救護費用，換算楊男4天救援總計花費超過300萬公帑。

消防局指出，楊男有符合登山自治條例規範，目前並無查獲違法行為，後續仍待細部調查。搜救官簡弘承指出，山難救援與時間賽跑，若民眾主動、積極聯繫，便能有效發揮救援功能，免得害得搜救隊員沒有頭緒，耗費資源。

(中時 )

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