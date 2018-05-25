九蛙疊像露6蛙　日月潭蓄水率近90％

日月潭25日水位為746.86公尺，蓄水率約9成。九蛙疊像清晨露出6蛙、午後6隻半；該景點因吸睛，常見有遊客以自拍方式，將疊像納入畫面作紀念。（沈揮勝攝）

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25日中午，還有不少遊客探訪。（沈揮勝攝）
日月潭九蛙疊像，目前基座位置仍在水域內，但周邊泥沙淤積嚴重，第8、9隻已埋進土裡；當第7隻全露時，整座疊像看起來將會像在陸域上一樣。（沈揮勝攝）
九蛙疊像25日午後露出6隻半(即第7隻下半身還在水中)。（沈揮勝攝）

春季、夏初降雨偏少，南部水情吃緊！中台灣的日月潭近日水位也見略降，18日水位為747.19公尺、25日水位則是746.86公尺，1個星期下降33公分，蓄水量減少2%，總蓄水率還有89.9%，相較於石門水庫的44.73%、曾文水庫的5.38%，日月潭真的好太多了！

日月潭的水全滿時，最高水位是748.48公尺，現況746.86公尺，距滿水位有1.62公尺，大約是1個成年女性的身高，從岸邊的淹水線來看，其實並不明顯，但若改由淤積的砂洲觀察，水位下降的情形則顯而易見多了。

眾所矚目的水位指標「九蛙疊像」，上周五清晨7點露出5隻、中午過後露出5隻半；本周五清晨露出6隻、午後露出6隻半。每天下午比早上多露半隻，1個星期水位下降累積多露1隻。

為什麼早上、下午的水位會不一樣？原因在於明湖與明潭抽蓄水力發電廠的運作。兩電廠在上午8、9點鐘民間企業與政府機構開始上班時，開始放流潭水發電以因應用電尖峰時段所需，因此潭水會慢慢下降，九蛙疊像會比清晨多露出半隻或將近1隻。

放流發電的尾水並未被浪費掉！它們將被暫時貯存在明湖、明潭抽蓄水力發電廠之「下池」，即俗稱的明湖水庫與明潭水庫；深夜再利用離峰電力將水回抽日月潭，翌日清晨潭區水位通常會恢復到接近於前一天的水平，扣除供應民生及灌溉用水，其減損相當有限。

依據經濟部水利署水庫水情資訊，日月潭現今蓄水率為全台大型與中型水庫中最高者，按中區水資源局即時水情評估，至少還可撐60天，只要不浪費，民生供水沒問題。至於九蛙疊像，就算水位降到底座浮現、9隻蛙都露出來，日月潭的有效蓄水率都還有80%。

(中時 )

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