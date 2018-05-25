日月潭野猴採筍見客　日管處籲勿逗弄

2018年05月25日 18:02 中時 沈揮勝

日月潭大竹湖、水蛙頭一帶竹林多，近日常見有獼猴摘折筍子剝食，日管處呼籲遊客敬而遠之、切勿驚擾或逗弄；圖為1隻成年猴子折斷孟宗筍。（沈揮勝攝）

保育推廣奏效，日月潭生態多元豐富，野生動物目擊頻度日增；大竹湖、水蛙頭一帶因孟宗竹林不少、筍子冒出成長，最近常見獼猴採食，偶傳遊客與其不期而遇、大眼瞪小眼。日管處呼籲民眾不逗弄、不接觸、不餵食、保距離，避免人猴互相傷害或衝突！

除了上述兩地，竹石園後山、九龍口直升機場、青年活動中心後山、月牙灣、環湖1號隧道、豬哥坪產業道路0.8K及3K、頭社日月民宿及青山橋附近等，至少還有10多個獼猴族群在潭區周邊覓食。

其中竹石園、豬哥坪產業道路附近也有不少竹林，在4到6月間，是獼猴採筍現蹤的熱點；牠們大都成群，偶見被逐出族群的遜位猴王，或是會找人類乞討的個體，這兩類型的猴隻，相對危險。

尤其後者，大都是曾接受過人類餵食的個體，經餵食的獼猴因覓食習性改變，對人們產生期待或依賴，有時討食不成，會化乞為搶，若被逗弄過頭，還會傷人。

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢指出，潭區雖沒聽說有獼猴傷人事故，但去年曾傳出搶奪塑膠袋行為；人們拿塑膠袋容易讓猴子作「有食物」聯想，在步道散步，塑膠袋或食物切勿外露。管理處已在各重點區域設置「小心動物」告示牌，提醒留意、避免意外。

(中時 )