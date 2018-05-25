袁婭維跟歌王尬吃辣！老蕭完食辣椒醬笑虧「吃到睡著」

蕭煌奇（左）今為袁婭維發片站台。（華納提供）

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袁婭維今辦發片記者會。（華納提供）
袁婭維今獻唱多首新歌。（華納提供）

袁婭維（TIA）今辦《TIARA》發片記者會，提起年初與同門師兄兼好友蕭敬騰（老蕭），於春晚合唱〈不同凡想〉，她印象深刻說：「因為很冷，老蕭那次一直戴著手套，彈琴時才拿下他那五彩毛線手套，很可愛！」廚藝不錯的她曾親手做辣椒醬給老蕭品嚐，還問師兄「你吃吃看夠不夠辣」，愛吃辣的老蕭事後傳訊息給她，說「妳這辣椒就只有這麼一點辣嗎！我吃到都睡著了」，「蕭三歲」調皮個性，逗得TIA大笑。

TIA去年底因勞累導致聲帶長息肉，因當時正在美國，經紀人用湯匙幫她刮沙暫緩不舒服，回北京後她立刻就醫，醫生用長約15公分長針插進她聲帶滴藥，六種藥物連續插針六次、耗時30分鐘，她坦言當時嚇死了，擔心自己不能再唱歌、像世界末日！最後花一個月治療，過程雖緊張，但她認為自己很幸運，痊癒後不影響唱歌。

她去年錄江蘇衛視〈不凡的聲音〉結識成為好友的蕭煌奇，昨到場站台，被問華納大中華區總裁陳澤杉日前請辭一事，蕭煌奇匆忙離開現場，僅說：「這題我不會答！」袁婭維則表示：「無論杉哥做什麼選擇，我都尊重也祝福他，他是我的恩人，在音樂上給我很大的力量及支持，希望他健康快樂。」

(中時 )

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