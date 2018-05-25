畢業求職旺季 這5星座最容易被騙

勞動局今舉行青春專案啟動儀式，現場邀請豆花妹蔡黃汝、星座專家艾莉絲分享求職經驗與星座解析。（林縉明攝）

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勞動局今舉行青春專案啟動儀式，現場邀請豆花妹蔡黃汝、星座專家艾莉絲分享求職經驗與星座解析。（林縉明攝）

迎接畢業潮及暑期打工旺季，為避免社會新鮮人、打工族求職受騙或權利被剝削，北市勞動局啟動青春專案，針對10大校園商圈進行100場次勞動稽查，同時舉辦25場校園巡迴宣導，提醒年輕人求職應提高警戒；此外，勞動局今邀請星座專家艾莉絲解析職場最容易被騙星座，前5名分別為射手座、天秤座、雙魚座、處女座與天蠍座。

勞動局今舉辦青春專案啟動儀式，勞動局長賴香伶指出，去年檢查發現違規項目前3名，分別為加班未給加班費、國定假日未給雙倍工資、未備置出勤紀錄，今年專案會加強這些項目稽查。

賴香伶提醒求職者應謹記「7不3要」原則，7不是「不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作」，3要則是「要陪同、要存疑及要確定」。

勞動局也邀請豆花妹蔡黃汝、星座專家艾莉絲分享求職經驗與星座解析，艾利斯表示，最容易受騙第5名為天蠍座，因對自己太過自信，缺乏危機意識；第4名處女座，因對投資理財有興趣，容易香氣他人提供訊息而上當。

第3名雙魚座是個性單純，容易相信他人；第2名天秤座，常常聽到稱讚就容易妥協；第1名射手座，相信人性本善，對事物較無警覺。

(中時 )

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