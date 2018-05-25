醜蔬果化成美味料理 長輩吃得樂開懷

2018年05月25日 19:08 中時 葉書宏

莊敬高職餐飲科專任教師陳添壽（右）帶領學生到深坑昇高社區擔任義廚。（葉書宏攝）

長者們吃得很開心頻頻稱讚。（葉書宏攝）

志工將吃不完的小黃醃製成醬瓜。（葉書宏攝）

新北市持續推動惜食分享，莊敬高職餐飲科專任教師陳添壽「義廚相挺」，專程帶領學生到深坑昇高社區惜食廚房，教志工利用NG醜蔬果變化出各式美食料理，長輩共餐時食慾大增，幾乎把每道菜都吃得盤底朝天，甚至煮不完的小黃瓜還拿來醃製成醬瓜，高麗菜也能做成泡菜，一點也不浪費，完全做到惜食分享。

深坑昇高里長李傳震表示，社區響應朱立倫市長辦理老人共餐已經持續6年，每周一、五會固定在活動中心舉辦，搭配動健康等健康促進活動，每次都有近40位長輩參加，大家越吃越健康。

李傳震說，共餐所需經費每月約1萬2千元，他除了每月固定從黃金資收站提撥1500元外，深坑農會、獅子會、大新店有線電視，以及地方子弟外出打拼事業有成人士，也會回饋鄉里，另外鄉下人情味濃，參加共餐的長輩，會將家中所栽種的蔬果一起帶來分享。

李傳震表示，自去年10月市府進一步推動惜食分享，三重果菜市場每周三會送來幾箱NG醜蔬果，另外市府也媒合大德利肉品公司，偶而會送來絞肉或肉塊，因此目前每月買菜錢可省下4、5千元。

在餐飲教學界素孚盛名的新店莊敬高職非常支持新北市惜食分享，餐飲科專任教師陳添壽從今年5月起，每周五會帶學生到昇高社區教志工做菜，25日午餐，他教志工烹調苦瓜封、蛋酥滷白菜、味噌茄子、節瓜培根捲以及南瓜濃湯。

在社區煮菜6年的志工張黃秀娥表示，志工所煮大都是一般家常菜，但老師帶來許多創意料理，連如何擺盤都教，兼顧營養和色香味，像一道南瓜濃湯，除了南瓜外，還加入洋蔥、紅蘿蔔等，先炒過再燜熟煮爛，打成泥過濾後加入鮮奶回煮，怪不得長輩邊喝邊誇讚。

陳添壽表示，NG醜蔬果雖然外觀不漂亮，但營養價值一點也不差，只要稍微加入一些提味或佐料，仍可變化出不同料理來，像果菜市場連續兩次都送來茄子，他教志工一次用炸的夾素肉，另這次加味霖和白芝麻醬，做成味噌茄子，長輩也非常愛吃。

社會局長張錦麗表示，新北市結合果菜公司及各公有巿場，提供NG醜蔬果給58處老人或兒少共餐據點，並成立5處「惜食分享廚房」，包含深坑昇高、板橋天元、泰山大科、五股更新等4處以在地的老人共餐為主，土城清水教會則是提供附近弱勢學童課後照顧的晚餐。

張錦麗表示，新北果菜運銷公司迄今已捐贈6萬4千多公斤的醜蔬果，主要是三重果菜市場提供，板橋果菜市場在今年4月成立後，也已陸續提供了700多公斤，這些雖然是市場批發交易後的NG醜蔬果，但經餐飲老師及志工調理變化後，營養價值更高，深受長輩共餐喜愛。

(中時 )