國寶級布袋戲藝師陳錫煌 人與偶同登現代劇場

2018年05月25日 18:41 中時 陳淑芬

國寶級布袋戲藝師陳錫煌（右2），將與好劇團合作在台中國家歌劇院演出《穿紅絲緞的少女》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院推出《穿紅絲緞的少女》」，國寶級藝師陳錫煌（左）不但操偶，也飾演「阿文師」。（陳淑芬攝）

陳錫煌是台灣目前唯一獲文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家肯定頭銜的傳統布袋戲大師。（陳淑芬攝）

88歲高齡的國寶級布袋戲藝師陳錫煌，近年投入傳承為重心，已少有公開展演，他將與好劇團合作在台中國家歌劇院演出《穿紅絲緞的少女》，將布袋戲結合現代劇場以人偶同台的戲中戲演出，布袋戲迷可一睹大師風采與他賦予掌中戲偶生命風采的絕藝。

「我是演布袋戲的，但也喜歡研究人戲」陳錫煌表示，增加經驗才會更有創作原料。他與好劇團導演伍姍姍合作將於6月16日及17日演出《穿紅絲緞的少女》，25日在記者會中演出精彩片段，並小露身手，不管是戲偶小生帥氣雙手開扇、小旦柔情地梳理長髮，他微妙手技宛如為僵硬戲偶注入性格與生命力，舉手投足間神氣活現彷彿活了起來。

陳錫煌是布袋戲大師李天祿的長子，家學傳承自13歲學布袋戲至今75年，是台灣目前唯一獲文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家肯定頭銜的傳統布袋戲演師。

布袋戲大師參與舞台戲會激盪出什麼特殊火花？陳錫煌笑著說：「出面演，也是很自然啦！」，他沒辦法背讀劇本，那就成了「死戲」，「一點感情攏沒」，他演布袋戲也不喜歡用錄音或照念劇本，都是現場口白，「這樣才是活的」。

編劇施如芳指出，布袋戲並不是她擅長的領域，認為戲偶沒有辦法做表情變化從不想嘗試，但是她初次看到老師陳錫煌手上的偶戲居然表情豐富，生動得可以「牽情絲」。她透過人戲與偶戲穿插的方式呈現，讓老師操偶戲，並飾演出劇中的「阿文師」。

劇中並邀請「江之翠劇場」的當家花旦林雅嵐、「現代劇場」新生代演員呂名堯，分別擔任女主角葉月凰及年輕「阿文師」，將西方音樂與南北管傳統戲曲穿插營造出不同時代的氛圍背景，帶著觀眾進入劇中人與偶間的情感世界。

(中時 )