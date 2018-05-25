打造國門廣場 基隆舊車站圓環將改為行人徒步區

2018年05月25日 18:43 中時 李其樺

基隆市政府規畫2021年打造國門廣場，屆時舊公車總站、臨時轉運站和獅子橋將一併拆除。（李其樺攝）

基隆市政府本月初拆除國光客運基隆站，2年內要打造城際轉運站，同時也規畫將舊車站圓環、港口碼頭規畫行人徒步區、親水設施，打造為基隆市全新的國門廣場，結合山海城步道計畫，增加市民休憩的觀光新亮點。

都發處都設科表示，城際轉運站將在今年底發包，預計在2021年完工，隨著忠一路貫通中山一、二路，原本位於港西街圓環的舊公車總站和臨時轉運站就可以功成身退，多出的空間將重新規畫。

都設科長陸道宏指出，舊火車站圓環及靠近外側碼頭約4.3公頃空間，未來將打造一座僅供行人徒步的國門廣場，將拆除中央獅子橋、舊公車總站和臨時轉運站，設置植栽和景觀鋪面取代柏油，臨港部分將規畫親水設施和遮蔭平台。

陸道宏說，市府另規畫「山海城串聯再造計畫」，以國門廣場為起點，打造人行步道串聯海洋廣場、市民廣場，接通中正公園和主普壇廣場，串聯港、城、丘廊帶，營造優良城際視野和生活空間，預計明年中旬工程就可以發包。

陸道宏表示，國門廣場計畫今年5月已獲得內政部營建署「城鎮之心工程」審查通過，獲得2500萬元補助用於規畫設計，不過最快也要等要2021年城際轉運站完工後，才會進場施工。

(中時 )