嘉縣2018孝行楷模表揚 中埔鄉大有國小小五生獲獎

2018年05月25日 18:40 中時 張伊珊

嘉義縣25日舉行2018孝行楷模表揚典禮，眾多得獎者中，以中埔鄉大有國小五年級生莊宜甄，年紀最小，備受注目。得知獲獎後，她感性的說，最想向上個月因癌逝世的阿公分享，並承諾會好好照顧阿嬤，成熟表現令人動容。

儘管莊宜甄自小父母離異，家境也不算富裕，她仍樂觀面對生活，不僅主動幫忙打掃家裡、清洗碗筷，甚至肩負起照顧阿公及阿嬤的責任。像是有次65歲的阿嬤，在工廠工作時不慎受傷，右手手腕縫了好幾針，根本沒辦法自行洗澡。莊宜甄見狀，雖難過但也二話不說，連續幫阿嬤洗澡至少1周，小小年紀的貼心舉動，讓阿嬤相當感動。

莊宜甄回憶起當時幫阿嬤洗澡，從頭髮到腳趾頭，都由她一手包辦。她只覺得阿嬤手受傷不方便，並沒有想太多，且認為自己終有能力，回饋從小養育自己長大的阿嬤。獲獎後，莊宜甄除感謝學校師長推薦外，她緊牽著阿嬤的手，向天上的阿公說「我得獎了」，並承諾會好好照顧阿嬤，而所得1萬元獎金，也將全數交由阿嬤管理。

校長林俊榮指出，莊宜甄既孝順又懂事，在校各項表現也很優異，無論學業成績，或參與校內客家舞蹈及舞獅社團等，皆盡心盡力，擔任舉足輕重角色，今年更順利考取初級客語認證，品學兼優。重點是學習態度良好，實屬難能可貴之處。

(中時 )