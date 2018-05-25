東海高中多媒動畫畢展 聚焦社會議題

東海高中多媒體動畫科學生藉由「遊戲」與「動畫」作品創作，喚醒大眾對社會重大議題的關注。（譚宇哲翻攝）

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東海高中多媒體動畫科學生藉由「遊戲」與「動畫」作品創作，喚醒大眾對社會重大議題的關注。（譚宇哲翻攝）

新北市東海高中多媒體動畫科第四屆畢業成果展「致18」25日開展，學生藉由「遊戲」與「動畫」作品創作，喚醒大眾對社會重大議題的關注，學生發揮創意，其中以遊戲為主軸名稱Radiation（輻射），呈現未來世界過度利用核能造成輻射與危險，榮登專題製作全國優勝作品。

東海高中表示，多媒體動畫科第四屆畢業成果展主題為「致18」，現場展出「遊戲類」作品9組，「動畫類」作品10組，作品展現的是滿滿對社會的關注與期待。

東海高中校長黃棋楓指出，時下中學生，較喜愛於電動遊戲娛樂，東海高中多媒體動畫科學生，則是衷於「遊」、「動」軟件系統設計的深度學習，學校不只教導學生繪畫及動畫技巧，更能將社會議題融入作品之中。

學生李昇峰、游瀚霖、吳淳暘設計Radiation（輻射）遊戲，表現未來世界過度利用核能，造成輻射與危險，導致生物突變，他們表示，對自己設計的遊戲很有自信，主要以簡單的操作模式及多樣的關卡及人物並增加一些解謎元素，讓玩家遊玩時增加許多趣味性，故事劇情讓玩家了解戰争所帶來的不是勝利而是隨處可見的破壞跟毀滅，也許能夠帶來不一樣的變化，但代價總是超乎預期。

校方表示，東海高中第四屆畢業成果展25日起至30止於校內圖書館舉行，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

(中時 )

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