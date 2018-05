吸引泰國觀光客來台，新北市攜手長榮再出擊

2018年05月25日 18:44 工商 王淑以

新北市政府與長榮航空(2618)繼去年首次共同前往曼谷推廣赴台觀光,今年將再次合作推出泰國赴新北市旅遊之機加酒自由行產品,4天3夜未稅價約新台幣9,810元起(泰銖10,500元)。

有鑒於外交部試行泰國免簽以來,泰國旅客來台灣飛躍式成長,長榮航空每周28個班次,以及7月1日即將開航之台北-清邁航線,更加方便台、泰兩地民眾互相造訪,也希望能藉由便利的空中交通,吸引更多的泰國民眾前來新北觀光。

泰厲害 新北多管行銷 拓展新南向成效顯著

今(25)日新北市政府與長榮航空攜手入選新北好禮業者手信坊、許家麵線、格麥蛋糕,以及甫於桃園機場設立旅遊服務櫃檯的雄獅旅遊、由淡水小鎮發跡的全球連鎖茶飲品牌CoCo都可、九份旗袍共同參加「Taiwan One More Time」推廣會,該展已連續四年舉辦,可以說是曼谷唯一一個以台灣為主題的活動,地點選在曼谷著名高端百貨The EmQuartier百貨中庭廣場,串連百貨公司的客源、吸引人流駐足參觀,藉此直接與當地消費者正面互動。

除推廣會外,為觸動更多泰國旅客來新北市,新北市政府邀請泰國知名美食評論家、旅遊、登山等不同型態部落客及旅遊節目製作團隊赴新北進行4天3夜踩線活動,屆時現場也將邀請部落客蒞臨現場實際與民眾互動、分享新北旅遊樂趣。

新北市副市長葉惠青表示,近年配合交通部觀光局新南向政策,積極拓展東南亞各地市場,去年即率團赴泰行銷,與當地兩大觀光協會ATTA及TTAA簽署合作備忘錄,並拜會泰國觀光局,搭起台泰交流平台。旋即ATTA、泰國命理大師Khatha、泰國版金馬獎影帝Dilok及劇組等接連來新北市勘景及考察,透過多團踩線實地走訪及交流,顯著獲得成效。

泰驚豔 許家麵線讓百貨公司總監開金口邀約

「Taiwan One More Time」泰國團隊率媒體及The Mall集團來台踩線宣傳,在新北市政府協助與推薦下,前往九份、淡水及石碇等地勘景,對於當地著名美食及美景皆留下深刻印象,其中泰國The Mall公關總監Noi至許家麵線參觀體驗時,因對於手工製麵文化為之驚豔,大力邀請許家麵線赴泰參加「Taiwan One More Time」開幕表演活動,期望讓更多泰國民眾能體驗台灣在地文化及美食。

另The Mall公關總監Noi表示本次來台主要場勘The Mall集團旗下百貨推出的M Card集點旅遊,該卡每年針對高端會員,規劃日本、韓國等海外旅遊行程,今年旅遊目的地已鎖定台灣,預計11月將會有首發團抵台,新北市將會是最佳旅遊首選。

泰便利 7月開航天天直飛清邁

長榮航空發言人柯金成表示,長榮航空與新北市已多年合作前往亞洲各大城市進行旅遊推廣,今年是連續第二年攜手前往泰國曼谷舉辦旅遊推廣活動,透過長榮航空每周28個班次,以及7月1日即將開航之台北-清邁航線,更加方便台、泰兩地民眾互相造訪,也希望能藉由便利的空中交通,吸引更多的泰國民眾前來新北觀光。

泰划算 限量5000份價值逾泰銖2萬元禮物包

今年規劃贈送予泰國旅客之禮物包,除集結包括交通、電信、購物、博物館、景點及觀光工廠等優惠,特別針對泰國旅客喜好一網打盡,如來台必掃貨的知名品牌球鞋,除原先近三成價差外,林口三井Outlet獨家再給予折扣優惠,還有最受泰客青睞的伴手禮鳳梨酥直接打包帶回家,以及一卡通票卡買一送一、台灣大車隊一日包車優惠都讓泰客暢遊新北好便利,CoCo都可飲品、道地台灣美食牛肉麵均有折扣,絕對是讓泰國旅客玩得輕鬆買的痛快吃的滿意。

泰過癮 七大慢活主題路線 特蒐購物、美食、寺廟

新北市政府針對泰國旅客來台喜好,規劃新北市七大慢活主題路線,有「山城秘境」、「瞰海忘憂」、「絕美夕陽」、「手感私旅」、「原民魅力」、「璀璨夜空」及「漫步茶鄉」,包含觀察到泰國旅客喜歡購物,大力推薦板橋府中商圈、新板特區、淡水老街、林口三井Outlet等好去處,還喜愛至竹林山觀音寺及三峽祖師廟等充滿古色古香雕龍畫鳳的代表廟宇參拜,此外,也十分熱衷於台灣小吃,故於行程中推薦當地美食,讓泰國遊客能在邊吃邊玩中享受新北市獨特的自然風景及人文歷史。

(工商 )