亞洲第一位導演！王家衛獲哈佛大學文學榮譽博士

2018年05月25日 18:21 中時 徐桐炘

王家衛和夫人一起分享這個榮譽時刻。（澤東提供）

王家衛獲頒哈佛大學文學榮譽博士學位證書。（澤東提供）

導導演王家衛於美國時間24日上午獲頒哈佛大學文學榮譽博士學位，表彰他在電影藝術領域的成就及影響力。成為史上第一位獲此殊榮的亞洲導演，王家衛表示：「能夠在擁有近400年光輝歷史的哈佛大學得此禮遇，與眾多歷史偉人諸如愛因斯坦、霍金、丘吉爾等成為校友，我感到與有榮焉。」

在哈佛大學官網的簡介中，王家衛被稱為「現代電影界最有影響力的導演之一」，此次他被授予榮譽博士殊榮，亦是對其成就及個人影響力的認可。頒授儀式後，當天，與王家衛分享這一榮譽時刻的還有其夫人，他亦表達了對家人、同事及朋友的感恩，並親切地提及自己生長的兩個城市：「我生於上海，成長在香港。今天這份殊榮不單表彰我個人，同時也是對兩座親愛的城市的肯定。」

哈佛文學榮譽博士學位授予對世界思想、文化領域有寶貴貢獻的傑出人士。王家衛在電影藝術領域成就斐然，廣受關注，由其執導的電影獲獎無數，除數次在金馬獎、金像獎等獲獎及提名外，還憑《春光乍洩》獲坎城國際電影節最佳導演獎，更於2017年獲法國里昂盧米埃爾電影節「盧米埃爾大獎」，並曾擔任坎城國際電影節、柏林國際電影節及多個電影節評委會主席，為電影事業發展做出傑出貢獻。

(中時 )