中時晚間快報》連丟4友邦 主因在對岸 前外長籲重新檢討兩岸關係

2018年05月25日 18:24 中時電子報 綜合報導

◎連丟4友邦 主因在對岸 前外長籲重新檢討兩岸關係

昨布吉納法索宣布與中華民國斷絕外交關係，是蔡政府任內第4個與我國斷交的國家。前外交部長歐鴻鍊直指，兩岸關係緊張是造成外交危機的主因，呼籲蔡政府重新檢視兩岸關係，並提出解決對策。他並直指，我國僅存的非洲友邦史瓦帝尼，以及友邦中唯一人口達千萬人的「大國」瓜地馬拉，恐怕是接下來可能斷交的國家。

◎台泰合作跨境斬手 共逮34名詐欺車手

泰國警方自去年9月起，陸續逮捕多名在泰國ATM提領贓款的台籍車手，因犯案頻率異常，引起台、泰警方注意，泰方並啟動台泰共打機制，經雙方合作共同執行跨境斬手行動，國內共查獲21名嫌犯、泰國逮獲13名台籍車手，成果斐然。

◎美單方取消川金會 北韓釋善意 願給時間和機會

美國總統川普單方面取消「川金會」，並警告已準備好採取軍事行動，朝鮮半島局勢急轉直下。北韓官媒「朝中社」25日釋出善意，稱北韓仍希望和美國對話，又指對於美方取消川金會感到意外和極度遺憾，強調北韓全力實現半島和人類和平穩定的目標和意志沒有改變，北韓有意以「大氣開放」的態度，給予美方時間和機會。

◎又遭16人指控性騷擾 摩根費里曼致歉：非本意

80歲美國好萊塢巨星摩根費里曼（Morgan Freeman）才被爆不倫爺孫戀，又被美媒CNN獨家踢爆，疑似對多名女性有不當行為或騷擾，指控者多達8名，另外有8人則證實他們目睹這些情形，這16人共同描述出摩根在各種公開場合，包含片場、公司及宣傳電影過程的不當行為。

(中時電子報)