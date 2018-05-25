陳柏良設足球公益信託 11月辦國際高中邀請賽

2018年05月25日 18:32 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

「台灣一哥」陳柏良回饋家鄉、推廣足球又有了新的一步！於25日宣布成立「陳柏良足球公益信託」，也是台灣為了推廣足球、特地設立公益信託的第一人。而陳柏良第一項要推動的，就是在11月底舉辦國際高中邀請賽。

「我一直想為台灣足球做一些事，很高興去年認識了凱基銀行的魏董（魏寶生），分享了我們的足球夢，他也給我成立公益信託的寶貴意見。」陳柏良說：「也感謝張承中律師擔任基金的監察人，讓我不用擔心法律上的事情，以及經紀公司展逸的協助，讓我安心踢球跟想要回饋足球的心，可以同時進行。」

律師張承中（左起）、凱基銀行董事長魏寶生、中華男足隊長陳柏良與經紀人張憲銘出席足球信託基金記者會。（展逸提供）

陳柏良去年雙十國慶帶領中華男足2比1逆轉勝巴林後，得知魏寶生有推動足球的夢想，後來在經紀人張憲銘的陪同下前往拜會。「那次我們的三人會，可說是『一見鍾情』。」魏寶生說，陳柏良就是最好的品牌，公益信託有單純、成本低、有效益等優點，且有監察人監管，是陳柏良推動足球的最佳方式。

陳柏良想要回饋台灣足球，從前年舉辦足球教室，與國小到高中的小球員分享自己的心路歷程，到去年舉辦菁英訓練營，這次成立足球公益信託之後，第一步就是要辦國際高中足球賽。因為他很清楚，國、高中就是台灣足球的斷層。

「我的母隊杭州綠城的青訓系統非常有名，職業隊扮演火車頭很重要，我們訓練，都有國高中生在旁邊看，就像我小時候看台電踢球，覺得好厲害，」陳柏良說，台灣足球職業化尚未實現，他要做的是先讓高中足球員「有舞台」，「能被世界看見，或許他們的想法又不一樣。」才計畫舉辦比賽。

凱基銀行董事長魏寶生今年初出資讓花蓮高農到土耳其移地訓練，也成功邀請該國阿蘭亞高中足球隊，承諾於年底來台參賽。（展逸提供）

魏寶生發想「夢想足球」計畫，今年初出資讓花蓮高農到土耳其移訓取經，剛好也能結合陳柏良辦比賽的計畫。他已經成功邀請土耳其阿蘭亞高中與日本利根商業高校校隊來台，和今年高中聯賽冠軍清水高中、亞軍惠文高中進行精彩的4校邀請賽。

陳柏良因為球季休兵短暫回台，但母隊綠城希望他多休息，所以不會隨中華男足出征印度的邀請賽。陳柏良也說，因為計畫年底辦婚禮，也要趁這次回台準備相關事宜，6月初就要回杭州報到，繼續往「沖超」目標邁進。

(中時電子報)