紐約甜點名廚來台！與5星飯店聯名推限定芒果甜點

2018年05月25日 18:40 中時 何書青

甜點主廚博豊安（左）與客座主廚Jason Licker。（台北君悅酒店提供）

黃金椰米塔。（台北君悅酒店提供）

暹邏風情。（台北君悅酒店提供）

夏日來臨，也是吃芒果的季節，台北君悅酒店邀請世界知名的明星甜點主廚Jason Licker，從紐約赴台親臨指導，推出一系列芒果聯名甜點，即日起至7月1日止在Baguette禮品‧烘焙坊限時推出。

Jason Licker（傑森·利克）來自紐約，卻熱愛亞洲，曾任職多家國際五星飯店與知名餐廳，如紐約米其林2星餐廳Jean-Georges，更在泰國《鐵人料理Iron Chef》節目競賽中奪得甜品冠軍而聲名遠播，被譽為美國甜點大師。他在2017年出版的第一本甜點新書《Lickerland: Asian-Accented Desserts by Jason Licker 》，榮獲了有美食界奧斯卡之稱的「詹姆斯‧比爾德獎」（James Beard Foundation）最佳烘焙書提名。

Jason Licker擅長結合在地食材，並將亞洲風味揉合經典甜品。初次來台的他選擇以台灣當季的芒果，作為本次甜點創作主軸，並以東南亞風味為靈感創作出「暹羅風情」，在絲滑酸甜的芒果慕斯中，加入檸檬果泥的酸味與苦味以及椰子果泥的清新與濃厚，創造酸與甜間的平衡。Jason主廚說：「我喜歡以客人的角度去創作甜品，一個蛋糕如果過甜或過淡都不好吃，於是我選用不同的食物去『平衡』味道，除了增加味道層次，品嘗過後的深刻記憶才是難以忘懷。」

「黃金椰米塔」靈感來自泰國的芒果糯米飯，台北君悅酒店甜點主廚博豊安特別將這道充滿東南亞風情的甜點以法式手法重現，將杏仁塔殼注入帶少許萊姆皮所製成的椰子米布丁為基底，上方覆蓋一層主廚特製芒果醬，由香草、新鮮芒果與小豆蔻一起燉煮製成，再以削成薄片的新鮮芒果肉，堆疊排列成搶眼的綻放玫瑰，最後在上方灑下少許萊姆皮與金箔，外型優雅迷人，滋味香濃醇厚。

另1款「芒果茉莉塔」則以茶香結合酸甜芒果，選用現泡茉莉花茶混合鮮奶油製成濃郁甘納許，奶油層層排列也如花瓣綻放般，還有外酥內軟的椰香達克瓦茲與外層包覆的熱帶水果醬，再鋪上滿滿的新鮮芒果果肉，香甜美味。

(中時 )