南化水庫增加出水 減輕曾文、烏山頭水庫供灌負擔

2018年05月25日 19:07 中時 程炳璋

台南地區自去年8月以後無明顯降雨，各水庫儲水量已是歷年同期平均的一半，曾文與烏山頭水庫蓄水率更剩不到8％，台南市24日已宣布進入一階段限水，為了因應可能遲到或未到的梅雨季，讓一期稻作順利收割，南區水資源局調配水源，即日起增加南化水庫出水量，減輕曾文與烏山頭水庫的供灌負擔。

嘉南地區一期稻作進入供灌尾聲，今年乾旱嚴重，負責灌溉用水的曾文與烏山頭水庫蓄水量僅剩3790萬噸，蓄水率不到8％，比南化水庫的26％（2451萬噸）更不穩定，嘉南農田水利會發現有北台南的農民因為缺水灌溉，私接水利會管線偷抽水灌溉的情況。

為了確保一期稻作順利收割，南水局即日起調配南化水庫增加出水，減少曾文、烏山頭水庫負擔。

南水局表示，南化水庫因為供應重要的民生用水，為了預防最後關頭不需限制民生用水，一直以來出水相當保守，並自旗山溪甲仙攔河堰引進溪水，每日約8萬噸。

曾文與烏山頭水庫優先支應灌溉與民生用水，兩座水庫蓄水量大減，已不如南化水庫蓄水量穩定，近日為了順利完成最後稻作灌溉，才決定由南化水庫增加供水。

南水局表示，一階段限水實施後，夜間減壓供水，雖然水庫仍缺水，但目前並沒有進入2階限水的計畫，兩水庫系統均能控留2個月以上民生及產業用水量。

南水局強調，氣象預報資料顯示未來降雨還存有極大不確定性，因為水情嚴峻，呼籲社會大眾共體時艱，養成節約用水好習慣。

(中時 )