美荷幫忙 台灣向潛艦國造路邁進

為了減少發展風險，台灣潛艦國造可能沿用劍龍級的成熟設計。圖為劍龍級潛艦－海虎潛艦（794）在高雄左營的資料照。（圖/劉宗龍攝）

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中時電子報

台灣今年4月透露，美國已通過行銷許可證，將出口美國潛艦裝備給台灣。

據《戰略之頁》（Strategy Page）網報導，其中包括戰鬥管理系統（Combat Management System，CMS）、聲納系統、潛望鏡系統，以及其他攻防武器系統。

2017年中，美國已通過出口46枚Mk 48型線控魚雷，而這與美國潛艦上所用的是同款魚雷。另一方面，台北也宣佈，荷商 RH Marine已同意執行「裝備介面整合技術協助案」，升級台灣在1980年代末接收的海龍、海虎這兩艘荷蘭製劍龍級潛艦。

據信這兩艘潛艦可能會安裝美製新型戰鬥管理系統，甚至其他台灣如今能採購的其他美製系統。

《戰略之頁》指出，事實上真正重要的，並不在於升級舊潛艦，而在於落實台灣的潛艦國造計畫，打造新潛艦。儘管台灣只有一座造船廠能打造潛艦，但仍致力自製8艘柴電潛艇。

不過，分析也指出，台灣要達成目標，首先得獲取一切必要的零組件和打造技術。另一方面，台灣已經快沒有時間再去找這些老舊潛艦的替代品。

由於川普政府同意出口潛艦零組件給台灣，愈來愈多現代造船商低調表示，願意提供援助，但審慎行動，以免激怒北京。

分析指出，儘管台灣公開說，想要潛艦從事反潛任務。不過，要擁有反潛能力還有更便宜、更有效的方法，如出動直升機，戰機和無人機等。台灣沒說的是，潛艇還可以用來封鎖對岸港口、癱瘓經濟，並為北京製造許多政治問題。

沒錯，要封鎖對岸港口當然還有其他方式，但分析指出，沒有一種像動用潛艇，尤其是幾乎寂靜無聲的柴電潛艇那麼有效。

(中時電子報)

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文章來源：Submarines: Taiwan Has All The Pieces And A Plan

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