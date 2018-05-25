佳冬「老頑童劇團」繼登上小巨蛋後 再獲邀出席台灣燈會演出

2018年05月25日 18:56 中時 謝佳潾

佳冬鄉石光見關懷據點5年前擺脫傳統制式經營模式，在返鄉青年陳宣丞的協助下成立「老頑童劇團」，長輩在當中找到自信與自我價值，至今不僅自編自導自演多齣歌舞劇，繼去年登上小巨蛋表演後，明年還將出席台灣燈會參與演出。

老頑童劇團成員有30多人，平均年齡約76歲，有的在未加入前曾患憂鬱症，有的則健康出問題，但在劇團的「操練」下，不僅個性變開朗，罵人有力氣，還能比賽得名、參與公益演出幫助他人，而這就是陳宣丞堅持創團的主因，他說，據點能做的不只是供餐、跳健康操。

他指出，當年返鄉協助當村長的母親劉金亭經營關懷據點時，發現據點活動千篇一律，長輩們也找不到生活重心，擔憂哪天政府若不再補助，毫無特色的據點是否就得收掉，屆時長輩該何去何從，只有建立特色壯大自己、整合資源，據點才能一直為長輩服務下去。

他說，有的長輩肢體協調雖不好，但卻全身是戲，而有人則愛唱歌，因此決定協助長者透過歌舞劇展現自己，而所有原創劇本不是充滿生命故事，就是社會議題的探討。他強調，千萬不要小看老人家的毅力與創意。

老頑童創團隔年，便以鄉內農特產、養殖為主題的《我是佳冬人》，在縣內比賽摘金，隨後又以真人真事改編的《阿母的一生》參加國健署比賽拿下亞軍，可望明年燈會演出再創佳績。

(中時 )