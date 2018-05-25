李奎龍台灣賽奮力一搏 三級跳遠取亞運參賽門票

李奎龍在台灣公開賽男子三級跳16.25公尺奪金，並且達亞運參賽標準。(許唐漢教練提供)

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中時電子報

台灣三級跳好手李奎龍，今晚在台灣田徑公開賽奮力一搏，成功跳出16.25公尺，創個人最佳，而且是台灣史上第三傑成績，順利跨過亞運門檻，順利取得8月飛往印尼雅加達參賽門票。

李奎龍跳過16.25公尺創個人最佳成績。(許唐漢教練提供)

目前就讀長榮大學碩班三年級的李奎龍，自從2010拿下全中運三級跳金牌後，大學4年皆受腰傷所苦，直到2015年復出後跳出16公尺14成績奪金，而且創下史上第三傑紀錄，僅次於全國紀錄保持人16.65公尺以及陳明智的16.35。

找到人生目標的李奎龍，今年4月在新加坡公開賽一舉摘金，此次參加台灣公開賽與泰國、菲律賓、澳門等國好手同場較勁，前三次在逆風狀態下跳不出好成績，直到第四次風勢終於停下來，跳出16.17公尺奠定勝利基礎，第五次雖越線失敗，但成功抓住最後一次機會奮勇跳出16.25公尺，剛好達到亞運參賽標準，並且替中華隊留下這面金牌。

李奎龍賽後表示，「前三次逆風狀態真的好難跳，幸好老天爺不再捉弄我，而我也總算在第六次調整好腳步，才能一圓挑戰亞運夢想。」

對於未來目標，李奎龍說，「我年紀已不小了，很高興能在這次圓亞運夢，接下來將朝著改寫乃老師的全國紀錄邁進。」

(中時電子報)

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