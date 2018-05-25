體驗佛法與藝術之美 藝術生活化

2018年05月25日 19:08 中時 甘嘉雯

釋本藏帶領大眾用信心、點亮心燈，用願心，承接心燈。（甘嘉雯翻攝）

藝人共襄盛舉活動。（甘嘉雯翻攝）

宏願大千世界住持釋本藏（中）傳遞佛法與藝術之美，連藝人蕭薔都是他的信眾。（甘嘉雯翻攝）

藝人共襄盛舉活動。（甘嘉雯翻攝）

蕭薔宣讀祈福文那一刻，匯集眾人心燈，一起照耀世界。（甘嘉雯翻攝）

藝人共襄盛舉活動。（甘嘉雯翻攝）

藝人共襄盛舉活動。（甘嘉雯翻攝）

許久不見的方文琳（右二）獻唱。（甘嘉雯翻攝）

國人信仰佛教但宗教仍與大家有距離，為讓民眾更親近佛法，位在蘆竹區的宏願大千世界住持釋本藏，推行「佛法人間化、人間藝術化、藝術生活化」，獲得政商界人士響應，近年來多在大陸發展的藝人蕭薔、本土藝人方文琳等都是他的信眾，讓眾人親身感受佛法與藝術之美。

釋本藏說，大家都認為佛教是一件莊嚴的事情，但距離感還是會讓人卻步，透過藝術融入佛法，舉行「錦繡桃園、千人茶會」活動，大家都是發自內心前來幫忙跟參與，「蕭薔特地返台參加，還有方文琳，我真的很感謝她們，還有參與的每個人」。

包括蕭薔、方文琳、林清國、元六、林佩君、胡鴻達、陳仙梅、周婷婷、李滔、藍一婷、陳妍安、蔡聖偉、周孝虹、陳霆、岳虹、吳佳珊、游耀光、何冠穎、周遊、李朝永、張維綱、蕭惠、甄虹、陳素珍、陳郁蓉、前副總統吳敦義夫人蔡令怡、桃園市長鄭文燦、桃園區長張世威、立法委員吳志揚同台參與活動。

釋本藏帶領大眾用信心、點亮心燈，用願心，承接心燈，這份願力、隨著大家同步傳燈，同時為人間燃起了光明與希望，燈燈續願，溫暖人間，燈燈相傳，點亮桃園。

14歲出家、信奉地藏王菩薩的釋本藏，至今已21年，他說，這場活動不只是單純的闡揚佛義，讓所有人更瞭解浴佛節的意義，生活化更讓人親近，放下宗教色彩，點燈祈福儀式相當感人，當蕭薔宣讀祈福文那一刻，匯集眾人心燈，一起照耀世界。

釋本藏說，曾有位癌末的母親，將她收藏的耳環、項鍊等交付給他創作，當她過世多年、女兒要結婚之際，釋本藏將鑲有慈母珍藏遺物的菩薩雕刻交給女兒時，讓這位女兒感動不已。

善的能量傳遞出去是我從小的願望！」釋本藏說，放下宗教色彩傳遞善念，佛法就是跟人這麼近。

(中時 )