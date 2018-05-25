人渣文本：僅剩老人投民進黨 網民爆警訊

2018年05月25日 18:59 中時電子報 黃麗蓉

2014與2016兩次選舉，民進黨狂捲青年選票，才能完全執政。筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航直言，如今青年選票流失，看來只有「老人」才投民進黨！有網民提警訊，「年輕人雖然沒錢又不愛投票，但政客激怒整個世代時，仍要小心讓這群不愛投票的出門投票，影響選舉結果。」

人渣文本在臉書指出，青年選票之所以流失，可能和民進黨打柯有關，也可能和民進黨在政策上偏袒老人、資本家有關。大多數民進黨政客到現在仍未意識青年選票流失的嚴重性，這是因為他們身邊同溫層都是中老年人，僅存的年輕黨工又多半報喜不報憂。這些人還繼續講幹話得罪年輕人，甚至有人批判、羞辱青年選民。

人渣文本在不禁嘆，民進黨未來要拿什麼和國民黨拚呢？比老人數量嗎？實際上，民進黨走的，正是國民黨走過的路。

網友認為，「當現在的民進黨變成以前的國民黨，就讓明天的民進黨變成今天的國民黨。」、「上次是國民黨打柯，這次國民黨還打柯，只是上次是藍色的，這次是綠色的，重點是方法還都差不多。」、「民禁黨大概認為年輕人平時只會嘴砲，投票當天會自己找藉口沒去投票，因此年輕人的選票流失不足懼。」

PTT網民說：「民進黨譏笑年輕人都是空氣票，喜新厭舊不可靠，投還要被羞辱，目前有年輕人要投DPP嗎？」、「現在來看就算是賴出來，也是去當10趴就是了？」

(中時電子報)