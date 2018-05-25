布國斷交國人情感受傷 醫師：助人不求回饋

2018年05月25日 18:58 中時 周麗蘭

去年6月3名布吉納法索醫師與1名麻醉師抵台接受台大雲林分院急重症訓練3個月，原定29日派第二批人，但已因斷交中止。（周麗蘭攝）

台灣對布吉納法索的國際醫療援助有多年歷史，布國24日突然與台灣斷交，有不少民眾謾罵布國發洩，台大雲林分院國際醫療中心主任、副院長馬惠明有感而發說，助人不求回饋，台灣人能夠幫助的國家還是很多，觀念、思維都是台灣的軟實力。

馬惠明表示，布吉納法索第三大城市100萬人口，最好的醫院裡沒有加護病房，20多個醫生只有1個會判讀心電圖，去年台大雲林分院展開台布國際醫療計畫，不以看診為首要任務，而是想教他們自己釣魚，留下一個加護病房，讓該國做一些比較複雜的治療。

台大雲林分院去年起展開與布吉納法索的醫療援助計畫，布國去年派3名醫師與1名麻醉護理師來雲林分院受訓3個月，雲林分院熱情歡迎且善待，建立短暫但深刻友誼。

馬惠明表示，雖然兩國斷交，援外醫療計畫中止，但凡走過必留下痕跡，除了醫療技術，台灣人散發的正面訊息對他們都是很大的刺激，也應該給外交部國合會掌聲，外館的第一線人員用用盡心力在想怎麼幫助這些人，不是只是散財童子。

他相信，雖然只有一年時間合作，但這樣「手把手」的一對一訓練，會把想法傳達給這些人，他們還會再傳給他的同袍，在人的改變上會有很大的不同，這才是做事好的方法。

馬惠明說，對於去年傳遞的正面價值、思維，他有信心不會隨著斷交而消失，「船堅砲利的設備當然是買了就會有，房子也是蓋了就會有，可是這種觀念與思想更是台灣更要發展的軟實力」。

台灣人在斷交事件情感受傷，馬惠明以醫師角度來看，台灣在50、60年代，相對落後，醫師老前輩們也是如唐三藏那般到世界各國去取經，台灣人如今有回饋世界的機會，不管是有沒有邦交都沒有關係。

「有能力就應該幫助更多人，幫助人這件事情如果要一個代價、要個回饋，這件事情就跟出發點不一樣了，助人是一件最有價值的事情，享受幫助別人的過程。」他說。

馬惠明認為，台灣在世界上能夠幫助別人很多，台灣絕對不是小國寡民、沒有生產力的地方，「我們對自己應該要有很有信心」，絕大部分的非洲國家都輸我們。

(中時 )