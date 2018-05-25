林邊、佳冬鄉4小學合辦家鄉繪本展 26日閃耀林邊

林邊、佳冬鄉內4所國小，將於26日聯合舉辦家鄉繪本展。（謝佳潾攝）

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林邊、佳冬鄉內4所國小，將於26日聯合舉辦家鄉繪本展。（謝佳潾攝）

竹林國小去年舉辦家鄉繪本發表會深獲好評，今年擴大再辦「家鄉繪本．在地故事」發表會，並結合仁和、林邊及佳冬鄉的羌園等3所國小共辦，將於26日在林邊鄉立圖書館登場，屆時小朋友將透過舞臺表演來分享自行創作的在地繪本故事。

林邊鄉公所指出，去年在與竹林國小首次合辦的「家鄉繪本、在地故事、在地傳承」發表會時，不僅看見小朋友用繪本創作方式紀錄家鄉的人文情懷，也發現讀者能從孩子的創作、視野與想像的世界中，去閱讀在地故事，因此決定協助續辦甚至擴大舉辦。

竹林國小表示，林邊與仁和國小在去年時，也秉持相同的精神與理念，加入兒童家鄉故事繪本創作的行列，並順利出版《驚艷水月池》與《真情苦伕寮》，因此在公所的支持下，決定邀請他們一同舉辦。

竹林國小說，至於羌園國小，它雖非林邊鄉內的學校，但是同處於林邊溪畔及作為林邊教育行動區的夥伴學校，且他們也因推動食漁教育而創作《OMG的莫拉克颱風》、《廣志和麥可的奇幻旅程》，因此也一起參與這場新書聯合發表的盛會。

林邊鄉立圖書館指出，新書聯合發表會上，林邊、仁和、竹林與羌園等4所國小小朋友，會透過這學期校內戲劇教學及閱讀活動的學習，以全新角度詮釋家鄉的文化與人文景觀，讓家鄉的故事能更深入生活情境。

(中時 )

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