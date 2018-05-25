525國際失蹤兒童日 麗寶摩天輪點亮回家路

2018年05月25日 19:34 中時 陳淑娥

525是國際失蹤兒童日，麗寶樂園渡假區攜手兒福聯盟宣導兒少零失蹤。（陳淑娥攝）

曾經短暫走失孩子的張媽媽，牽著寶貝講解失蹤兒走失的不幸。（陳淑娥攝）

彰化縣偏鄉文德國小學童精彩表演，為活動揭開序幕。（陳淑娥攝）

525是國際失蹤兒童日，麗寶樂園渡假區攜手兒福聯盟宣導零失蹤，現場規劃一系列「協尋小尖兵」等互動活動，讓民眾體認協尋兒少與自我保護重要性；而全台最大摩天輪也將點亮一周，透過兒童等相關圖案照亮回家的路。

麗寶樂園25日與兒福聯盟舉行「擁抱FAMILY 寶貝安全零失蹤」活動，並邀請彰化縣偏鄉文德國小學童一起參與，積極向家長及孩子宣導預防走失的正確觀念。

「沒遇到無法體會那種感覺！」兒福聯盟失蹤兒童少年資料管理中心主任林武雄表示，幼童走失尋獲機率相當低，失蹤當下沒有立即找到，隨著長大面容改變，要尋獲的機會將非常困難。麗寶樂園副總王永豪指出，自己曾有走失孩子經驗，當下不見寶貝的那瞬間，整個人頭皮麻了起來，所幸5分鐘後找到人。

王永豪指出，麗寶樂園渡假區是小朋友的快樂天堂，常常接獲家長求助找小孩，幸好內部員工有嚴謹的教育訓練，在第一時間能儘速協助解除走失危機，他也呼籲小朋友走失時不要慌張，原地等待獲尋求服務人員的幫忙。

為了喚醒民眾注意，讓兒童失蹤議題受到關注與協助，全台最大摩天輪首度加入協尋失蹤兒行列，即起至31日止，天空之夢摩天輪將點亮「5/25 Missing Children’s Day」等圖案，希望藉由璀璨美麗的燈光秀，照亮失蹤兒回家的路。

(中時 )