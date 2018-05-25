安樂舊分駐所動工拆除 麥金路塞車有解

2018年05月25日 19:20 中時 李其樺

基隆市政府今（25）日正式動工拆除舊安樂分駐所，並新設迴轉車道，最快今年8月底前完工，基隆市長林右昌期許未來完工後，結合附近新設停車位，有效改善麥金路塞車問題。（李其樺攝）

基隆市政府今（25）日正式動工拆除舊安樂分駐所，並新設迴轉車道，最快今年8月底前完工，基隆市長林右昌期許未來完工後，結合附近新設停車位，有效改善麥金路塞車問題。（李其樺攝）

基隆市政府今（25）日正式動工拆除舊安樂分駐所，並新設迴轉車道，最快今年8月底前完工，基隆市長林右昌期許未來完工後，結合附近新設停車位，有效改善麥金路塞車問題。（李其樺攝）

基隆市政府今（25）日正式動工拆除舊安樂分駐所，並新設迴轉車道，最快今年8月底前完工，基隆市長林右昌期許未來完工後，結合附近新設停車位，有效改善麥金路塞車問題。（李其樺攝）

基隆市政府今（25）日正式動工拆除舊安樂分駐所，並新設迴轉車道，最快今年8月底前完工，基隆市長林右昌期許未來完工後，結合附近新設停車位，有效改善麥金路塞車問題。（李其樺攝）

基隆市政府今（25）日正式動工拆除舊安樂分駐所，並新設迴轉車道，最快今年8月底前完工，基隆市長林右昌期許未來完工後，結合附近新設停車位，有效改善麥金路塞車問題。

林右昌指出，舊安樂分駐所預計以2週的時間拆除，這是安樂區近年來重要的大事，未來包括迴車道及80個機車停車格完成後，初步將可紓緩長庚醫院周邊地區停車問題。

林右昌表示，未來會進行安樂路與人行道整建，將仿效仁五路天橋以一個晚上的時間，拆除安樂路二段天橋，屆時蛻變得明亮寬敞，就像在其他地方推動環境改造一樣，基隆城市意象有別過去陰暗，將變得乾淨明亮。

至於先前地方民代多次提出果菜市場外環道方案，林右昌指出，後續將尊重專業規畫來施行，至於鄰近橘郡社區外候車空間，由於涉及社區土地及果菜市場前面迴車安全，市府對周邊交通與停車課題會持續努力。長庚第二停車場300個停車位未來完成後，將能一舉解決附近停車問題。

工務處簡報，今日起開始進行舊安樂分駐所拆除作業，預計6月中前完成舊安樂分駐所及安樂路二段天橋拆除作業。接續新設迴轉道工程案，將新設2個汽車道、1個機慢車道迴轉道，將可有效紓解左轉安樂路二段及迴轉麥金路車流，改善主線道麥金路壅塞現況，預定今年8月底前完工。

(中時 )