中社花市超萌南瓜隧道 遊客直呼好好拍

2018年05月25日 19:22 中時 陳淑娥

中社花市別出心裁打造南瓜隧道，外型奇特的「玩具南瓜」令人嘖嘖稱奇。（陳淑娥攝）

中社花市打造南瓜隧道，這顆碩大的「五福」十分吸睛。（陳淑娥攝）

中社花市打造南瓜隧道，長長的「龍鳳瓢」十分可愛。（陳淑娥攝）

中社花市打造南瓜隧道，小巧奇特的玩具南瓜，吸引遊客紛紛與瓜爭艷。（陳淑娥攝）

中社花市別出心裁打造南瓜隧道超好拍。（陳淑娥攝）

台中后里中社觀光花市別出心裁打造「玩具南瓜」隧道，迷你南瓜品種多樣化，有佛手、鴛鴦梨、五福、龍鳳瓢、玩偶、東昇等，為園區增添不少奇幻樂趣，遊客紛紛與超萌南瓜合影，直呼「30餘種花搭配奇特南瓜，真的好好拍！」

中社花市以群花爭艷吸引遊客造訪，近年更推陳出新嘗試栽種多元植物，讓民眾能大飽眼福；業者賴啟文表示，今年第3年引進「玩具南瓜」，擴大種植終於展現成果，6大區南瓜隧道結實纍纍，可讓賞花遊客盡興而歸。

「這是南瓜啊！好可愛！」造型奇特的「玩具南瓜」小巧可愛，有外形像飛碟的佛手、瓢形的龍鳳瓢、梨形的鴛鴦梨、碩大的五福及可愛的玩偶，還有小紅及東昇等品種，這些嬌客都是是園區的新寵兒，逾300株南瓜交織成綠蔭盎然的隧道，結實纍纍的瓜兒有大有小、有長有短、有胖有瘦，各展特色十分有看頭。

賴啟文表示，「玩具南瓜」陸續長大中，賞瓜期預計至8月中旬，另目前園區百花爭放，有百合、向日葵、鼠尾草及劍蘭等30餘品種，還有悄悄綻放的荷花，絕對令遊客大飽眼福，歡迎大家趁著周休二日入園賞花，還能體驗南瓜隧道的奇幻世界。

(中時 )