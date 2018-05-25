外國人正瘋川貝枇杷膏！調酒版本台灣也有啦

2018年05月25日 19:50 中時 何書青

「邁太爽喉飲」以白色及深色蘭姆酒加入濃香烏龍茶，搭配新鮮鳳梨果泥及檸檬汁。（台南晶英酒店提供）

「念慈菴司令」運用新加坡司令的琴酒結合金萱烏龍茶，適合女生享用。（台南晶英酒店提供）

國人熟悉的「川貝枇杷膏」近期因在美國有人將它加入調酒中，搭出令人驚喜的好滋味、被推為「神級配料」而爆紅，在美國造成搶購熱潮，網路上每瓶售價飆漲10倍以上，讓不少華人驚訝連連。這也讓台南晶英酒店的當家調酒師徐世軒搭上熱潮，在飯店池畔酒吧水晶廊推出「川貝枇杷膏」的系列調飲，包含「閏吠莫希多」、「邁太爽喉飲」、「慈方飛炫」、「念慈菴司令」、「孝廉勤費事」、「府都熱飲」共6款創意新奇飲品，每杯360元+10%。

川貝枇杷膏源於清代所流傳的止咳化痰秘方，現在已是許多人的家中必備、傳統的潤喉止咳糖漿，主要成分是蜂蜜及眾多植物藥材，包括川貝母、枇杷葉、薄荷、沙參、陳皮、杏仁等。這次徐世軒趁著國外正瘋川貝枇杷膏，便調製了6款加入川貝枇杷膏的系列特調，除了融入西方的經典調酒外，更加入了台灣山間獨有的茶香精神，打造出東西合併、獨具風格的創新調酒。

徐世軒擅長利用酒水特性做結合，過去也曾推出多款令人印象深刻的創意飲品，像是超高人氣的「三十六計調酒SHOT盤」與「六大美人茶酒」都是熱賣佳作，日前更是入圍了世界頂尖調酒大賽前30名殊榮。

此外，台南晶英酒店4樓池畔酒吧水晶廊，除了供應多款飲品及調酒，每周二至周日晚上9點至11點，在愜意又時尚的池畔空間還有現場音樂表演，由專業國外樂團進駐演出，透過主唱渾厚的嗓音和耳熟能詳歌曲，讓賓客能好好享受悠閒放鬆的微醺時刻。

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(中時 )