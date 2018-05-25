《多金》《人類》鮮肉歐巴回歸 粉絲好幸福

2018年05月25日 19:29 時報周刊 溫博鈞

(龍華電視提供)

五、六月的韓劇絕不能錯過《多金社長小資女》和《你也是人類嗎？》。看似無關的兩劇卻有著共通點「人性探討」，一是人類卻有著情感障礙；一是非人類卻懂得付出。SUHO飾演的李維燦目中無人、冷淡無情又孤僻，因臉盲症更讓自己像機器人般的活著；徐康俊飾演機器人「南信Ⅲ」懂得照顧著女主角，安慰著南信的媽媽，比人類還溫暖體貼。

◾️多金社長SUHO 霸道外顯柔情內斂

SUHO在《多金社長小資女》飾演IQ160，個性傲嬌霸道的IT社長李維燦，嘴壞但心軟，想方設法捉弄金寶拉(夏沇秀 飾)，金寶拉因為天真的個性，總能輕易的化解。李維燦給人的感覺既機車又沒教養，但卻又會偷偷的幫助金寶拉，還會自動交代行程，解釋與女配角的關係，有時候看到金寶拉和男同事交好，故意從中破壞，甚至報警處理，連粉絲們都敲碗希望他們快點在一起吧。

《多金社長小資女》將於‪6月2日起，每周六晚間九點半在『龍華偶像台』(MOD 353台)播出，全台電視首播。‬

◾️「機器人徐康俊」男友力MAX 教你撩妹

《你也是人類嗎？》尚未在韓國播出，已經登上六月韓劇劇迷想看的前三名，除了有機器人題材，電影質感特效呈現，還特地到捷克拍攝的大成本製作，當然還有非人類顏值的徐康俊和演技清新不做作的孔昇延加入，大家已經坐等播出時間。預告和海報的曝光，讓大家更加期待這對CP的演出，尤其南信Ⅲ(徐康俊 飾)，是個充滿人情味的機器人，對姜小風(孔昇延 飾)有求必應、面面俱到，每個看到預告片的女粉絲們都心動不已，完全就是國民男友典範，相信等播出後，全台男友們準備拉警報！

《你也是人類嗎？》將於6月22日起，中華電信MOD> 戲劇199>追新劇，跟播韓國上架。

(時報周刊)