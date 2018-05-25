亮哲誓言不能輸「準女婿」 帶傷健身直至女兒16歲

亮哲在量臂圍前，讓女兒小菩小緹坐在背上伏地挺身。（華映提供）

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亮哲一口氣就把2個女兒舉起。（華映提供）
在腕力機的最後關頭，女兒用尖叫聲讓亮哲頓時充滿力量、瞬間破關。（華映提供）

亮哲今出席電影《冠軍大叔》「阿秋霸」千人斬造勢活動，他和主角馬東石同樣練著一身壯碩肌肉，更和片中主角一樣是愛家好男人，他表示自己看過馬東石不少作品，欣賞對方在片中展現鐵漢柔情的反差感，亮哲因此力挺新片，今帶著兩位女兒小菩與小緹組成的最萌應援團，挑戰腕力機，在女兒加油聲和尖叫聲之下成功破關，據知女兒也會在他打籃球時在一旁應援，看到亮哲贏球也會大讚：「爸爸好帥！」他表示已立志要將身材維持到女兒16歲，帥過其他覬覦女兒的男人，「騎著重機去接小孩！」

亮哲說：「我叫女兒當我的健身教練。」只要一蹲下，2人會自動跳進臂彎讓他舉起，看到他做仰臥騎坐或伏地挺身也會爬到他身上，他笑說：「一開始女兒只有10多公斤，現在已經20幾公斤。」不知不覺中增加健身強度。不過他因打球和健身留下不少傷，半年前左肩受傷，為維持臂肌只能持續鍛鍊，但得經常跑醫院復健，也讓他直呼：「不再拍下一本寫真集了！」開玩笑說未來改出親子書。

家中有老婆和女兒三娘教子，亮哲坦言地位最低，不過全家都火象星座，「聲音從沒有低過60分貝！」他只會在孩子失控時當黑臉。女兒昨在台上絲毫不怯場，他表示2人都很有表演慾，會在婚禮衝上台搶麥高歌，私下也和亮哲一起自創劇本錄音檔參加比賽，他表示不會刻意推女兒進入演藝圈，但偶爾一起出席活動，讓她們體驗爸爸工作不只是台上光鮮，還有不少背後辛苦。《冠軍大叔》6月15日上映。

(中時 )

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