應老市長之邀 黃偉哲參加「2020東京奧運台灣正名」連署說明會

民進黨台南市長提名人黃偉哲（前排左）25日參加東奧正名連署說明會，爭取綠營基本盤選票。（程炳璋攝）

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民進黨台南市長提名人黃偉哲的市長之路在國民黨台南市長參選人高思博民調出線後正式啟動，他從深綠基本盤出發，25日在台南火車站前站廣場召開「2020東京奧運台灣正名」連署說明會，向國際社會提出「台灣就是台灣，不是 Chinese Taipei」的訴求。台南市多位議員及議員參選人到場相挺，支持正名連署行動。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，黃偉哲日前拜訪前台南市長張燦鍙，張燦鍙提到東奧正名的重要性，希望大家一起出力，黃決定全力協助。

張燦鍙擔任這場東奧正名活動代表人，他說，就算現在年數已高，他還是會拚到人生的終點，希望後輩們能讓選手以「台灣隊」出戰。

黃偉哲表示，希望台灣人民一同為「2020東京奧運台灣正名公投」出力，期望8月底能完成30萬份正名公投連署書，讓國際聽見台灣人民的心聲。

東奧正名連署行動已先在安平建立連署點，在黨職改選日開始擺攤，將會在火車站、市場、夜市等群眾聚集處擺設攤位，希望能在效力時間內，盡速達成連署門檻，讓公投能在2018年底與選舉共同舉行。

東奧正名公投案領銜人紀政曾經提到，她從1960羅馬奧運會開始連續參加3屆奧運，都是以「台灣」名義出賽，證明推動「台灣隊」是有歷史脈絡可循，黃偉哲陣營強調這是一個「重大政策之創制」的全國性公投，而非「諮詢性公投」。

(中時 )

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