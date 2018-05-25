找徵信社調查「乾女兒」感情 「乾爹」反遭騙數百萬

劉男（手持牛皮紙袋者）與張女（右邊穿白衣者）約在超商前交款，警方當場逮捕。（廖素慧翻攝）

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自稱徵信社組長的白姓男子（打領帶者）遭警方逮捕。（廖素慧翻攝）

60多歲劉姓男子是食品公司負責人，與30歲詹女過從甚密，以「乾爹、乾女兒」相稱，劉男委託徵信社調查詹女的感情生活，反被自稱徵信社組長白男、副理張女以連環計詐騙逾400萬元，嘉義市警方計誘2嫌出面取款，當場逮捕，2嫌否認，全案依詐欺、恐嚇取財罪移送法辦。

警方調查，詹女與黃姓男友今年3月間分手，退回朋友關係，但劉男聽聞詹女與黃男仍有牽扯，「擔心乾女兒」的交友情形，委託徵信社調查，自稱徵信社副理的38歲張姓女子及28歲組長白姓男子2人負責此委託案。

2嫌受委託後，以詹女恐有安全之虞，促使劉男於3月中旬分別於嘉義縣民雄郵局、民雄大學路全聯社，各交付50萬現金共100萬元。

張女、白男2嫌食髓知味，教唆人佯裝黃男到劉男的公司嗆聲「把女朋友還給我」，並揚言對劉男不利，劉男唯恐被騷擾，張女及白男索取300萬，允諾擺平黃男，劉男不疑有他，再於民雄鄉大學路全聯社交付300萬給2嫌。

2嫌於5月中旬又誆稱發現黃男欠地下錢莊500萬，且買童軍繩、汽油及球棒，疑似要對劉男不利，但劉男後來打電話連繫黃男，察覺事有蹊蹺，報警求助，警方將計就計，由劉男約2嫌於嘉義市興雅路超商交款100萬，23日下午2嫌現身取款之際，警方當場逮捕2嫌。

2嫌否認犯案，警方調查過程中認為疑點重重，懷疑另有隱情，將全案依恐嚇取財、詐欺罪移送地檢署法辦，並擴大追查以釐清案情。

(中時 )

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