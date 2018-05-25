高教版圖悄悄改？陸生最愛博士班 台大只排第6

2018年05月25日 19:57 旺報 簡立欣

陸生最愛博士班，不是台大而是政大！根據預分發榜單，博士班政大招好招滿38人穩居第1，成大20人第2名，輔大、清華17人並列第3，台師大16人第5，台大15人只排第6。不過由於台大碩士班陸生人數最多，碩博陸生加總人數仍是台大第1。

碩博陸生23日到25日預分發，28日正式分發。今年共有72校招收博士陸生，包括國立大學37校、私立大學35校，總共招收366人；不過最後只有國立大學30校、私立大學25校、市立大學1校招到博士陸生，有16所學校沒有收到博士生。

博士陸生預分發人數最多的前幾名學校：政大38人、成大20人、輔大和新竹清華都是17人、台師大16人、台大15人、交大和台科大都是12人，另外台灣藝術大學和世新大學都是11人。10所學校總共招了169人，超過此次博士陸生預分發329人的半數。

碩士生的部分，今年有123校招收陸生，包括國立大學45校、私立大學78校；但最後只有38所國立大學、31所私立大學、1所市立大學招到碩士陸生，有53所學校抱蛋。

碩士陸生預分發人數最多的前幾名學校：台大166人、政大102人、輔大89人、新竹清華80人、交大57人、成大54人、台師大36人、台科大33人、中央31人、世新25人。

政大博士陸生超過台大，不過若是碩博加總起來，還是台大陸生新生人數181人最多，政大140人居次，輔大106人第3，4到10名依序是新竹清華大學97人、成功大學74人、新竹交大69人、台師大52人、台科大45人、中央38人、世新36人。

(旺報 )