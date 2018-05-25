碩博陸生預分發 藝術設計、體育、教育類異軍突起

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旺報

近日碩博陸生預分發放榜，本報獨家整理榜單發現，藝術設計、體育、教育類的招生情況相當熱；以博士班為例，國立台灣藝術大學有招陸生的6個系所個個搶手，雲科大、大同大學等以設計系所聞名的學校招生成績亮眼；國立體育大學體育研究所正取2人備取15人；值得一提的是教育類也「惦惦吃三碗公」。

預分發也就是先列正取備取，考生上網登記確定要讀後再正式分發，以免浪費名額。今年有幾所學校招陸生表現值得關注，例如國立台灣藝術大學博士班6個系所雖然只釋出11個名額，但幾乎每個系所都備取10來、20人，書畫藝術學系更是正取2人、備取25人。

設計類系所延續過去幾年受陸生歡迎的熱度。以博士班來說，在台灣博士班招得一片慘澹、東倒西歪之際，大同大學設計科學研究所、雲林科技大學設計學研究所、亞洲大學數位媒體設計學系、中原大學設計學博士學位學程都備取10名陸生以上，台北科技大學設計學院設計博士班、台灣科技大學博士班設計系也分別正取4名和5名陸生。另外實踐大學管理學院創意產業博士班正取陸生4人、備取11人。

體育類也是這幾年招陸生的低調常勝軍。國立體育大學只有6個博士陸生名額，卻都列備取，體育研究所甚至正取2人備取15人。國體大校長高俊雄表示，該校教學兼具學術和實務，且相當國際化，交換生涵蓋歐美日韓等，因此很受陸生歡迎。另外台灣「世界球后」戴資穎的母校台北市立大學競技運動訓練研究所博士班，以及文化大學體育學系運動教練博士班，都是正取1、2人，備取10幾人。

另一項過去較少見的情況是，教育類招陸生「惦惦吃三碗公」。國立東華大學、國立台東大學、國立台南大學、國立台北教育大學、國立台中教育大學、國立高雄師範大學的教育類博士班，招生頂多3人，卻備取好幾倍人數。

高師大校長吳連賞表示，該校歷史悠久，教育系更是學校王牌、門類齊全，且教育本來就是希望工程，包容性強，不一定要科班出身才能讀，過去2、3年陸生在大陸讀完碩士之後，來高師大讀教育博士的情況特別多。

(旺報 )

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