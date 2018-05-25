情侶散步遭惡煞砍重傷 3嫌自行到派出所自首

19歲何姓男子在新北市永和區仁愛公園遭追砍。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
19歲何姓男子騎乘的機車。（葉書宏翻攝）

19歲何姓男子與17歲江姓女友今（25日）凌晨0時許，在新北市永和區仁愛公園約會聊天，豈料，突然遭28歲賴姓男子、23歲張姓男子及21歲魏姓男子持西瓜刀、電擊器追砍，何男身中4刀倒地，賴嫌等人行凶後逃逸，何男傷重仍在加護病房觀察，賴嫌等人今（25日）下午6時許自行到派出所自首，案由警方偵辦中。

警方調查，何男24日晚間騎機車載江姓女友從台北市士林騎到新北市永和區仁愛公園向朋友借3000元，借到錢後他直接將錢交給女友，兩人在公園內散步聊天。

兩人走到公園入口處時，突然遭賴嫌等3人持西瓜刀、電擊器攻擊，何男身中4刀當場倒地，現場血跡斑斑，江女在現場大聲呼救，3人行凶後搭白色自小客車離去。

何男傷勢集中在肩膀、背部及腰部，在雙和醫院加護病房觀察中，尚未脫離險境。江女向警方表示，男友載她來向朋友借錢，散步過程中突然出現3名男子1名男子戴口罩手持電擊槍，另外2名男子則手持西瓜刀，男友倒地後3人立即逃離現場。

賴嫌等3人今（25日）下午6時許，搭乘友人駕駛的自小客車自行到新生派出所自首，賴嫌供稱，因之前與何男有口角糾紛，才會找來友人助陣追砍他。其他兩嫌則供稱，被賴嫌找來幫忙地。至於詳細犯案動機，警方正進一步訊問中。

(中時 )

找徵信社調查「乾女兒」感情 「… 雞排博士疑與兄嫂為家產鬧翻 攤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。