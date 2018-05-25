情侶散步遭惡煞砍重傷 3嫌自行到派出所自首

2018年05月25日 19:49 中時 葉書宏

19歲何姓男子騎乘的機車。（葉書宏翻攝）

19歲何姓男子與17歲江姓女友今（25日）凌晨0時許，在新北市永和區仁愛公園約會聊天，豈料，突然遭28歲賴姓男子、23歲張姓男子及21歲魏姓男子持西瓜刀、電擊器追砍，何男身中4刀倒地，賴嫌等人行凶後逃逸，何男傷重仍在加護病房觀察，賴嫌等人今（25日）下午6時許自行到派出所自首，案由警方偵辦中。

警方調查，何男24日晚間騎機車載江姓女友從台北市士林騎到新北市永和區仁愛公園向朋友借3000元，借到錢後他直接將錢交給女友，兩人在公園內散步聊天。

兩人走到公園入口處時，突然遭賴嫌等3人持西瓜刀、電擊器攻擊，何男身中4刀當場倒地，現場血跡斑斑，江女在現場大聲呼救，3人行凶後搭白色自小客車離去。

何男傷勢集中在肩膀、背部及腰部，在雙和醫院加護病房觀察中，尚未脫離險境。江女向警方表示，男友載她來向朋友借錢，散步過程中突然出現3名男子1名男子戴口罩手持電擊槍，另外2名男子則手持西瓜刀，男友倒地後3人立即逃離現場。

賴嫌等3人今（25日）下午6時許，搭乘友人駕駛的自小客車自行到新生派出所自首，賴嫌供稱，因之前與何男有口角糾紛，才會找來友人助陣追砍他。其他兩嫌則供稱，被賴嫌找來幫忙地。至於詳細犯案動機，警方正進一步訊問中。

(中時 )