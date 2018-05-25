唐湘龍︰讓外長吳釗燮留任更殘忍！

外交部長吳釗燮。（本報系資料照片）

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中時電子報

24日又一個邦交國布吉納法索和我國斷交，資深媒體人唐湘龍直指，吳釗燮請辭外交部長，這個動作是必要的，但也是多餘的。尤其現在讓吳釗燮留任，更殘忍，因為後面還有國家排隊，等著斷交。

唐湘龍表示，吳釗燮必須請辭的原因，是他才上任4個月，卻已失去2邦交國。他請辭動作是多餘，是因蔡英文並不會批准：1.民進黨沒有人了。2.吳茂昆、吳音寧都還沒辭，民進黨對「官箴」的要求標準非常低，吳釗燮還沒達標。

唐湘龍在Yahoo論壇撰文指出，24日早上，世界經濟論壇發布國家競爭力排名，台灣大倒退，而且第一次輸給了大陸。下午，布吉納法索斷交。台灣在政治、經濟上頭，可說全面崩潰！

唐湘龍點出，過去30年，只要民進黨贏，台灣一定輸，這是鐵律！兩岸關係這兩年全面倒退，經貿、觀光造成的損失，至少好幾千億！九二共識值多少錢？多明尼加斷交，我們外交部說，大陸用900億美金；這次布吉納法索斷交，外交部又說，大陸用500億美金。巴拿馬斷交，更是天文數字。「九二共識」這麼值錢、這麼好用，為啥不早說？今天如果有九二共識，這些都不會發生。

唐湘龍直言，別指望小英了。不要說九二共識，她連兩岸一家親都不會接受。兩岸關係只會越來越糟。這時要讓吳釗燮請辭，太殘忍了。但要讓吳釗燮留任，更殘忍，因為後面還有國家排隊等著斷交。

(中時電子報)

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