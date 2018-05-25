雞排博士疑與兄嫂為家產鬧翻 攤位還被噴漆「不孝子」

雞排博士大雅店攤位被用紅漆噴上「不孝子」字樣。（王文吉翻攝）

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雞排博士宋耿郎（右）與哥哥（左）在年邁母親面前爭執。（王文吉翻攝）
宋母被雞排博士宋耿郎的哥哥推到攤位前。（王文吉翻攝）
雞排博士疑遭兄嫂控「不孝子」 宋耿郎爆「哥才啃老」

被郭台銘一罵成名的雞排博士宋耿郎，家務事遭兄嫂搬上檯面。網友「左左」25日下午於臉書社團《爆料公社》指控宋耿郎「分了爸爸近億元的財產，卻不願支付媽媽每月1萬5千元的照顧費用」。哥哥氣不過，還推著坐輪椅的年邁母親到宋耿郎攤位鬧事，並噴漆寫上「不孝子」，意圖影響營業。面對一連串指控，宋耿郎說，根本是斷章取義，子虛烏有。

宋耿郎頂著「政治大學博士生」的光環，在台中開了3間雞排店，不過人紅是飛多，家務事被網友「左左」公開到臉書社團，還發佈兩人在雞排攤前爭執的影片。「左左」疑為宋耿郎的兄嫂，她開頭表明是「代母po文」，表示，雞排博士分了爸爸近億元的財產，買了兩棟房子，卻不願支付媽媽每月1萬5千元的贍養費。

「左左」說，因為哥哥，沒分到爸爸遺產，加上經商失敗擺水果攤，被雞排博士打從心底看不起；而媽媽實在不忍心大兒子居無定所，才將其名下唯一的老舊房子給了哥哥，也因此得罪了她的先生及另外3個子女，在年老體弱之際，還被她的先生趕出家門。

面對家人指控，雞排博士宋耿郎表示，媽媽原本和爸爸同住，10幾天前，被接去哥哥家住，就鬧出一堆事。他說，哥哥把媽媽的錢花光了，之後轉來跟我們要求「每個人一個月要給我多少錢多少錢」。

宋耿郎解釋，哥哥先前花了爸爸幾千萬元，才分不到財產，現在利用媽媽當成討錢工具，甚至放話「如果你們不照我意思做，我就要讓你博士雞排好看」；家務事應該在家裡講，他把媽媽當成工具，推到攤位前，擺明就是到營業場所鬧事。

宋耿郎不滿被抹黑，決定採取法路途徑，還自己公道。警方表示，宋耿郎已到大雅分駐所申請保護令，但未提出毀損告訴。

(中時 )

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