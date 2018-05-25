奪台灣賽百米金牌 小美女陳莞玫卻笑不出來

陳莞玫(右)摘台灣賽百米金牌，李奎龍奪男子三級跳冠軍，兩人賽後將金牌獻給許唐漢教練。(黃邱倫)

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中時電子報

目前就讀高雄中正高中三年級的小美女陳莞玫，今晚在台灣國際田徑公開賽跑出11秒76個人最佳成績，同時也替自己奪得生涯第二面國際賽金牌，可惜與世青賽、亞運擦身而過，陳莞玫賽後扼腕的直跳腳。

高三生陳莞玫一馬當先奪下台灣公開賽女子100公尺金牌。(許唐漢教練提供)

笑起來相當甜美的陳莞玫，從小就在姑姑「速度女王」陳雅莉以及姑父前跳高名將許唐漢的薰陶下踏入田徑界，陳莞玫跟隨姑姑的腳步將專長放在短距離上，然而過去幾年都被廖晏均壓著，苦無出頭機會，今晚在鳴槍後陳莞玫就迅速地取得領先優勢，直到最後10公尺廖晏均追趕上來，陳莞玫頂住壓力，率先通過終點線，繼2016年澳門公開賽之後，再添一面國際賽金牌。

身兼姑父與教練兩職的許唐漢表示，最近加強莞玫的起跑動作以及尾速的續航力，這兩點她做得很好，也終於證明自己能在這個領域闖出一片天。

陳莞玫說，要感謝姑父教練這一年多來的指導和訓練，尤其是在今年全中運結束後找出自己在起跑動作的缺點，改善後的確跑起來非常順暢，尾速的抗壓力也提升不少，但很可惜沒能達到世青(11.75秒)和亞運(11.74秒)參賽標準，就差那麼一點點，心中好鬱悶喔！只能將希望放在明年了。

許唐漢笑稱，莞玫就是沒有國手命，好幾次都與只差一些就能達到參賽標準，不過，莞玫還年輕，只要她持續努力，未來有的是機會。

(中時電子報)

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