獨／前女友們byebye 馬志翔甜誇未婚妻

2018年05月25日 20:05 中時 洪秀瑛

馬志翔暢談新戲角色。（粘耿豪攝）

馬志翔為新戲宣傳。（粘耿豪攝）

馬志翔為新戲宣傳。（粘耿豪攝）

馬志翔（前右起）、曹佑寧、郭書瑤、王柏傑。（歐銻銻娛樂提供）

馬志翔和陽靚劇中有曖昧情。（歐銻銻娛樂提供）

馬志翔和來自屏東魯凱族的女友放閃。（取自IG）

馬志翔喜歡衝浪。（取自IG）

馬志翔是衝浪高手。（取自IG）

馬志翔當年與江祖平、周幼婷、李佳穎因戲生情，每段戀愛從交往到分手都是焦點，他原本就受不了八卦纏身，接受專訪時坦言自己不愛看娛樂新聞，分手後自然也忽略前女友們的各種消息，他義正言辭地說：「我為什麼要讓過去影響我，未來比較重要吧。」40歲的他找到歸宿，今年10月將迎娶交往3年、28歲的圈外女友，在老家花蓮及屏東辦歸寧宴，現階段婚事擺中間，原計畫執導的新電影暫擱兩旁。

馬志翔的未婚妻去年因為曾穿他的寬鬆衣服出門被偷拍，圓潤身材被以為懷孕，她當下看了報導很難過，對此，馬志翔Man說：「我的觀念是健康、做自己就好，我喜歡的就是她這個樣子。」他說從不會要求未婚妻瘦身，她現在也已經適應娛樂圈生態，「她的心態非常健康，平時的物慾也很低」，她常幫他打理生活大小事，除了買男性保養品照顧他「面子」問題，也會幫他注意工作時的穿搭，十分賢慧。

他時隔5年，最近回小螢幕拍歐銻銻娛樂新戲《人際關係事務所》，他說吸引他接戲的原因除了有革命情感的導演吳建新邀他合作、加上金鐘編劇、播出平台及搭檔組合，未婚妻鼓勵他在電影還沒啟動前先拍戲更是主因。「我演這個角色很自在，因為很像自己」，他當過導演，但拍戲時謹守演員本分，這部戲導演給他很大空間，「有次我有給意見，其實就是多拍1個鏡頭而已」。

他劇中角色因遭逢人生低潮變得軟弱，自己也有軟弱的時候？他說：「我不知道從小失去父親算不算，我以為它會影響我很多，但失去父親這件事，其實在我的作品都得到很大彌補，我導演的戲都跟父親有關，包括《KANO》，原本沒有父子情，我硬加到有。」

他說，以前因為太思念父親，每年幾乎都有1次會崩潰到淚流滿面，「那讓我軟弱到不知道怎麼辦，我打電話給哥哥，從他那得到安慰」。這3年他認識未婚妻，因同樣信仰重回教會，他說知道父親其實不只1個而是有2個，「現在我從天父那得到安慰，在這之前都是自我安慰，把它呈現在作品裡」。

他4年前執導《KANO》之後未有新作，他一度搬到宜蘭創作劇本，等待資金過程也開始衝浪，發覺「原來生活可以比電影還精采」，決定到處趴趴走體驗生活。拍《人際關係》期間，他在美術館看到用竹子做的蛋形裝置藝術，讓他靈感爆發，邊生活邊思考邊灌養分，未來最想挑戰執導一部可以比《哈利波特》還精采的原住民神話故事。

(中時 )