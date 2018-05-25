金門縣長選戰開火！ 首次交手就砲聲隆隆

2018年05月25日 20:15 中時 李金生

國民黨中央決定不禮讓，陳福海（右）與楊鎮浯（左）終須一戰。（李金生攝）

金門縣長選舉硝煙漸起，立委楊鎮浯挑戰陳福海的局勢形成。國民黨縣黨部主委林芳旋今（25）日炮轟陳福海政績乏善可陳，陳福海也立刻重炮回擊，首次正面交火就炮聲隆隆。

林芳旋在楊鎮浯宣布接受黨中央徵召，參選金門縣長的記者會中指出，國民黨在5月9日核定徵召楊鎮浯代表國民黨參選金門縣長，主要理由是陳福海政績乏善可陳，例如口號治縣、賣土地、政治酬庸、金酒大陸試釀、人事更迭頻繁等不勝枚舉。

林芳旋並表示，金門不能再等，若等楊鎮浯立委做完，金門已向下沉淪了！

以「真實」2字做為競選主軸的楊鎮浯也指出，縣府有主管在3年多內換了7個位子，這種「通才」、「全才」的用人方式，讓人質疑縣府團隊能否合理運作。

楊鎮浯並表示，他每天往返台金，看到台灣在內鬥消耗，同時也看到金門在「空轉」，中央和地方主政者對金門的現在與未來面臨的問題，均沒放在心裡和面對解決，因此毅然決定扛起這個讓黨更好，讓金門更好的重任。

陳福海縣長則回應指出，目前台灣的確在內鬥與消耗，但孰令致之？人民已經厭煩了藍綠惡鬥，所以「無色力量」正在覺醒，正如金門反而因為是無黨籍的他在執政，才讓金門在兩岸間擁有更多的機會及優勢，不致空轉。

陳福海還表示，近四年來，縣府團隊致力於以往主政者鮮少碰觸的民生基礎建設，包括道路、水、電、學校等等，若指他沒有面對與解決金門現在與未來面臨的問題，沒有把鄉親與人民放在心裡，簡直就是「睜眼說瞎話」、「無的放矢」。

陳福海還說，對於用人，他的一貫原則都是「海納百川，英才匯聚」，盡力求好的人才進入縣府團隊，為金門縣政建設戮力以赴，而必要的人事升遷與調整，都是為了適才適所，發揮更好的團隊戰力，如果這也能成為「掌握執政優勢，綁樁布樁」的理由，是否就該直接束手，什麼都不做？

陳福海強調，他從政以來，一心只想幫金門做一點事，圓一個「金門夢」!他也贊同楊立委的參選主軸「真實」，仍會秉承初心當一個「真誠做人，實在做事」的縣長，而非「真心不幹，實在落跑」的立委。

(中時 )