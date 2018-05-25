證據找到了！柯志恩PO政院公文 證實吳茂昆違法赴陸

教育部長吳茂昆2005年赴大陸公文(立委柯志恩提供)

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旺報

立委柯志恩25日傍晚在臉書上出示行政院函，證明教育部長吳茂昆2005年赴杭州參加「高科技論壇高峰會」並未獲得行政院同意，因為依當時法令，政務官不能參加大陸機關舉辦的非國際組織會議或活動。柯志恩表示，「證據在此，請問賴院長：要不要讓吳部長下台？」

柯志恩說，24日吳茂昆表示自己2005年赴大陸參加會議有申請，還要她去查，柯志恩問若被查到違法，要不要下台負責？爭執半天，吳茂昆說：「那就看院長要不要我下台」？

如今這張院行政院函（台科字第0940039130號）現身，終於真相大白。柯志恩說，吳茂昆向政院呈報2005年「10月17日至23日」赴上海及蘇州舉辦的「國際科學理事會」（ICSU）第28屆大會，以及赴杭州參加「高科技論壇高峰會」。但行政院只同意「10月17日至21日」的「國際科學理事會」ICSU年會，換言之，政院並未同意「高科技論壇高峰會」，因為依當時法令，政務官不能參加大陸機關所舉辦的非國際組織會議或活動。「吳茂昆無視法令和政院的公文，仍私下以美國國家科學院海外院士頭銜前往杭州參加論壇，明確違法100%！」

柯志恩說，自認一生沒有做錯事的吳部長，絕對不會自己請辭下台，他早已把問題拋給賴院長，「現在就問賴揆捨不捨得讓教育部長下台？順便問一下發言人徐國勇，還要再辯護什麼嗎？」

(旺報 )

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