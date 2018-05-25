小英民調直直落 老謝：都是「小事」惹出來的風暴

2018年05月25日 20:18 中時電子報 吳美觀 整理報導 整理報導

總統蔡英文上任滿2週年，多數媒體民調顯示，不滿意度高於滿意度，甚至有高達62%對蔡政府府施政不滿意。對於蔡政府執政表現不理想，財信傳媒擔任董事長謝金河認為，台大校長遴選爭議沒完沒了，這個帳就記在小英總統身上，她的民調一直下滑，都是一些小事惹出來的風暴。

謝金河在臉書以「川普的速度」為題po文指出，美國總統川普在川金會第一時間，化被動為主動，把整個來龍去脈交待清楚，就像自己在寫新聞稿一般，這樣的領導風格，在全球實不多見，也展現川普「快速決策」的特質，這也是川普能在美國主流媒體極力醜化下，仍能脫穎而出最大的本錢。

「作為一個卓越的領導者，決策的迅捷，已成必要條件。」老謝援引德國西塞羅雜誌評價德國總理梅克爾有6個成功特質，包括：從不高估自己、洞悉人心事理、重權卻不抓權、激勵能人出頭、堅持自我意向、決策與行動的迅捷等。他認為，上述6項特質，可以給小英總統一些啓發。

謝金河還提到，像這次台大校長遴選，一開始教育部就應該對利益迴避問題表態，就好像籃球比賽犯規吹哨子，但教育部卻沒有表態，等到將近半年，才説球投進籃框不算，這下子爭議沒完沒了，這個帳就記在小英總統身上，她的民調一直下滑，都是一些小事惹出來的風暴。

(中時電子報)