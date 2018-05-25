獅子的鬃毛 勵進號試營運 海研五號沉沒陰謀論仍流傳

2018年05月25日 20:38 中時電子報 喻華德

103年10月10日國慶日，科技部國家實驗研究院臺灣海洋研究中心所屬「海研五號」研究船在澎湖觸礁沉沒。中華民國海洋科學研究能量受到重大打擊。本月23日，科技部外購的「勵進」研究船舉行啟用典禮，開始試營運，補上失去「海研五號」的科研平臺缺口。但網路上關於「勵進號」啟用的討論中，至今仍有人相信「海研五號」沉沒是遭中共以秘密手法造成的陰謀論。這反而凸顯了我國科學普及教育嚴重匱乏的弊病。

103年2月23日，網路媒體風傳媒報導「觀測船建構 我中程飛彈試射成功」，報導宣稱

國防部編列23億8700多萬元進行代號「星隼」的延長九鵬基地遠距離飛彈觀測系統專案，據瞭解，專案重心是將國家實驗研究院的「海研五號」海洋研究船，增加該船有追縱觀測並分析飛彈飛行數據的能力，使該船具備探勘海底世界的能力外，更增添掌握天空中飛行目標，使「海研五號」海洋研究船成為國內唯一的飛彈觀測船。

該篇報導用「海研五號」的X-band雷達是中科院裝設立論，宣稱「海研五號」因此就具備如同中共「向陽紅」系列的海洋調查船的偵搜能力。但是根據常年在《亞太防務雜誌》發表文章的高智陽先生的部落格「高智陽的軍事秘辛世界」指出，民國99年國防部的「星隼」專案應為武器系統生產案(有可能為飛彈系統)。

風傳媒的報導的謬誤首先在於，海軍自己有（滿載）排水量3,200噸的「達觀」軍艦海洋測量船，要建置飛彈觀測裝備，理應建置在海軍的船上而非科技部的船上。

中華民國政府最受人詬病的問題就是「官僚」，光是內政部空勤總隊就出現成立14年，支援海巡空偵任務時數卻比成立前更短，而且從未思考擴編定翼機隊，海巡也不思考自己籌建定翼機隊，只顧著買船，造成投入巨額預算卻無法獲得整體最大效益的怪現象。而其中空勤總隊的定翼機如果能配置支援海巡的任務器材，在執行空偵任務時效益可大幅提升（14年來主要只能靠乘員手持望遠鏡搜索），但空勤認為應由任務器材「需求單位(海巡)」建置，對照此例，中科院會願意把錢花在科技部的船上的可能性恐怕不高。「橫向聯繫」一直是我國官僚體系的重大弱點，科技部以自己的預算建置的海洋研究船，為何要「不務正業」去幫中科院或軍方觀測飛彈試射？

「海研五號」的核心任務是作為國內各研究團隊針對海洋科學進行學術研究的平臺，「海研五號」並沒有任何軍方人員編制，而且負責操控船舶的是民間外包船員，將具有機敏性的飛彈觀測任務交給科技部而非海軍的「達觀」軍艦？這很明顯只是利用「海研五號」當時是儘服役兩年的新船的「事實」，迎合國人喜新厭舊的心理去作為報導的「哏」而已。

「海研五號」與「勵進號」相比，其設計船艛較大，後甲板空間較小，能放置貨櫃模組等研究器材的空間也較小。但重點是任何親眼看過「海研五號」，或是會搜尋圖片來比較的人，都可以發現「海研五號」用的就是商規的FURNO雷達，而觀測彈道飛彈用的美軍SBX-1式海基X-band雷達，體積都遠超過「海研五號」甚至是「達觀」軍艦。因此若能用一般商規的雷達去追蹤飛彈，那「神盾」艦何以需要龐大的四面雷達？這矛盾之明顯不在話下。

依照公開資料，「向陽紅」系列隸屬中國大陸國家海洋局（我國類似的單位是海洋委員會），是「科學考察船」，與我國的海研系列、「勵進號」定位相似。而隸屬中共戰略支援部隊所屬的中國衛星海上測控部，其「望遠」系列航太遠洋測量船是負責航太遠洋測控任務，「望遠」系列的排水量全部超過一萬噸以上。因此不隸屬國防部的2,700噸級「海研五號」能作為飛彈觀測任務的要角，這種謬論至今還有人深信不疑，正好凸顯我國教改失敗和科普教育的失敗，以至於人民沒有獨立思考判斷能力。

我國雖然教改多年，但教育體系一直並未學到西方教育的精髓─「練習辨識與區分什麼是『事實』，什麼是『觀點』」。也因此許多人對媒體報導往往照單全收（一律當成事實），不會再做查證（辨認何為事實，何為觀點），這其實也是民主化以來，政客長期能製造議題，利用媒體帶風向，讓臺灣民主政治的品質和人民的素養一直無法向上提升的關鍵之一。

「落健」生髮水的廣告臺詞，「在非洲部落中，傳說拔到獅子的鬃毛，掉落的頭髮就會長回來」……，意指「別再相信沒有根據的說法了」。

(中時電子報)