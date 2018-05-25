3倍音速！英340億打造「海上攔截者」飛彈正式服役

英國海軍斥資8.5億英鎊(約新台幣340億元)打造「海上攔截者」防空飛彈，正式服役。(圖/英國國防部)

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中時電子報

英國海軍斥資8.5億英鎊(約新台幣340億元)打造「海上攔截者」防空飛彈，正式服役。(圖/英國國防部)

英國「海上攔截者」(Sea Ceptor)防空飛彈系統於當地時間24日，正式加入皇家海軍服役。由於俄羅斯正在開發一系列試圖突破北約防禦的超音速飛彈，因此「海上攔截者」正式服役將大幅提高皇家海軍的防禦能力。

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根據英國《衛報》(The Gurdian)報導，英國國防部說，這款造價8.5億英鎊(約新台幣340億元)

的「海上攔截者」防空飛彈，將會部署在23型護衛艦上，並將為英國2艘航空母艦，包括伊麗莎白女王號和明年才服役的威爾斯親王號提供防護。

另據英國《每日星報》(Daily Star)報導指出，「海上攔截者」飛彈能夠以3馬赫速度，也就是3倍音速直擊目標。1馬赫大約每小時767英里(1,235公里)，3馬赫也就是每小時2,301英里(3,705公里)的速度。換算下來，這枚飛彈的速度相當驚人。

從去年開始，「海上攔截者」飛彈進行了一連串的試驗和試射活動，並且都測試成功。因此，英國國防部打算以「海上攔截者」取代海狼飛彈系統。

由於，英國皇家海軍正在面臨俄羅斯不斷發展超音速飛彈之際，俄國正在尋求突破北約的防禦系統，因此「海上攔截者」可以大大增加英國海軍的武器實力！

(中時電子報)

文章來源：UK's new Sea Ceptor missile system enters into service

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