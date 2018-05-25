【嚇到吃手手】張立昂做這件事甩偶包

2018年05月25日 20:46 中時 洪秀瑛

子閎（左）獻吻，張立昂裝沉醉表情逗趣，中為葉星辰。（三立提供）

張立昂（右）拿小褲褲放在重點部位比SIZE，惹來一陣笑。（三立提供）

張立昂一度想把內褲套頭頂上。（洪秀瑛攝）

劉奕兒（右）突然現身。（三立提供）

張立昂被一連串驚喜嚇到緊張兮兮。（三立提供）

演員群。（三立提供）

台視、三立周日偶像劇《三明治女孩的逆襲》25日在台中主景拍攝，提前為將滿35歲的張立昂驚喜慶生，張立昂被劇組惡整險招架不住，他一早收到假劇本被騙臨時要和葉星辰加拍床戲，因為無法事先準備，緊張到六神無主，同門的劉奕兒又突然現身，讓他嚇傻，直到收了葉星辰送的超人內褲才露出笑容，現場甩偶包，當眾拿小褲褲比劃，一度還想用內褲套頭。

談到生日願望，個性很ㄍㄧㄣ的張立昂把工作擺第一，「今年對我來說很重要，陸續推出音樂作品，希望可以出專輯」，現在全心放工作上，感情則是「沒多想、順其自然」。他前女友邵雨薇前陣子也在台中拍戲，他表情尷尬的說在台中沒碰面，各忙各的，也沒約吃飯，苦笑：「我平常都吃劇組的便當。」強調和她只有偶爾傳訊息互相打氣。

SpeXial成員子閎戲裡演花心男，外表痞痞的，其實他把角色設定是處男，戲外也是？24歲的他直爽回說「我現在如果說我是處男，我會下地獄，這謊言太騙了」，引來一陣大笑。他對SpeXial團長宏正離開抱以祝福，會有退團潮？他似預告：「以後等大家合約到了就會開始，可能明年吧」，也強調團體精神會一直存在。

葉星辰劇中周旋在張立昂和子閎之間，2男選誰？她為難說：「我選擇睡覺，太難選了。」若生活中遇到競爭者，張立昂說「若是心儀對象，我會主動出擊，不在意女生耍點小心機」，子閎會當機立斷放手，不談勉強的感情。三立華劇粉絲團及IG正發起「觀眾心目中的最佳男友」網路票選活動，目前由張立昂暫領先，和張立昂PK人氣會不開心？子閎笑說：「大家都出來混的，沒必要翻臉，還是朋友啦。」

鄭家榆和一票年輕演員打成一片，喜歡用星座論點和大家培養感情，張立昂是雙子座，她直言：「我私下是很討厭欲擒故縱、花心的雙子座男生，可是他們一旦認定就視為終生對象，我也不欣賞多情又不薄情的天秤座。」

《三明治》播出至今6集有口碑，在網路影音平台愛奇藝有近170萬播放量，另根據網路溫度計的大數據網路聲量調查，《三明治》高居第二，正面口碑指數更勝過第一名《姊的時代》。本劇幾乎都在台中取景拍攝，耗資超過850萬元，搭建裝潢劇中主要場景三明治店與辦公室，讓網友看了播出後超有感，直說這部戲用心，想在劇中場景裡工作。

(中時 )