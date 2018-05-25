金門獲OIE認定 我國全境列口蹄疫非疫區

2018年05月25日 21:11 中時 洪安怡

我國派員赴巴黎參加世界動物衛生組織（OIE）第86屆年會，24日傳回金門縣已獲OIE正式認定為施打疫苗口蹄疫非疫區，換言之，我國全境正式全數納入施打疫苗的口蹄疫非疫區，農委會防檢局表示，今年7月起將誓師不施打疫苗，預計最快2020年就可納入不施打疫苗非疫國。

農委會說明，OIE為全球動物衛生最高指導機構，目前擁有181個會員國，我國亦為會員國之一，每年5月OIE在巴黎召開年度會員大會。繼去年台灣、澎湖及馬祖獲頒施打疫苗的口蹄疫非疫區證書後，今年金門縣再獲得認定，我國全境已成為施打疫苗的口蹄疫非疫區。

農委會防檢局局長馮海東表示，今年7月1日起，台灣、澎湖及馬祖將穩健進入停止施打疫苗階段，逐步朝向不施打疫苗口蹄疫非疫國目標邁進，預計1年後向OIE申請，最快2020年可納入不施打疫苗非疫國。

此外，繼去年農委會家畜衛生試驗所張家宜實驗室，獲OIE認證為豬瘟參考實驗室後，成功大學教授羅竹芳也因研究蝦AHPND成果斐然，獲OIE認證為AHPND參考實驗室，為目前全球唯一獲OIE認定的AHPND參考實驗室。

農委會表示，口蹄疫及AHPND分別是偶蹄類動物及蝦類的重大傳染病，我國動物防檢疫及研發成果受到國際肯定，未有助於我國動物及動物產品開拓海外市場，未來仍將積極協助其他優秀學者向OIE申請認證，努力使我國在動物衛生領域研究居亞洲領先地位。

(中時 )